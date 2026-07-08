У Ярослава сильно заболела голова, а на следующий день он умер. Фото: предоставили родители мальчика

Пятилетний Ярослав разбудил маму посреди ночи и сказал: «У меня болит голова. Возьми меня на ручки». Ирина исполнила просьбу сына и стала его успокаивать, но в считанные минуты мальчик обмяк и начал синеть. Ребенка на скорой увезли в больницу. По словам родителей, врачи игнорировали жалобы на головную боль. А когда Ярославу стало совсем плохо, спасти его уже не удалось. Узнав причину смерти сына из результатов экспертизы, родители мальчика пришли в ужас…

«РЕЗКО СТАЛО ХУЖЕ»

Супруги из Когалыма Ирина и Артем Королевы много лет мечтали о ребенке. 22 ноября 2020 года Ярослав появился на свет, и их счастью не было предела.

Ярослав - единственный и долгожданный сын Артема и Ирины. Фото: предоставили родители мальчика

- Сын родился здоровым, крепким и активным мальчиком. Мы окружали его заботой и любовью, очень внимательно следили за его здоровьем, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Ирина.

12 февраля 2026 года у Ярослава потекли сопли и начался небольшой кашель. Родители вызвали врача на дом. Ребенку выписали противовоспалительный препарат и препарат для снятия спазма бронхов и дали больничный до 20 февраля. Мальчик уже шел на поправку, но утром 20 февраля вдруг пожаловался маме с папой на сильную головную боль, тошноту и головокружение. Отец повел сына на прием к педиатру.

- Врач поставила устный диагноз «Бронхит, подозрения на пневмонию». На мои вопросы, как лечить головную боль, она не ответила. Измерила сыну давление, сказала, что оно в норме, выдала направление на рентген легких и сдачу анализа крови из пальца, а также продлила больничный до 25 февраля, - рассказывает папа мальчика Артем Королев.

По словам мужчины, педиатр пообещала, что, как только результаты будут готовы, медсестра их сообщит. В тот же день, спустя несколько часов, медсестра написала маме Ярослава: «Рентген без патологии, кровь в пределах нормы. Все хорошо».

- Медсестра сказала продолжить лечение, как доктор прописала. Я обрадовалась хорошим новостям. Вечером Ярослав поел, был активный, мы читали книжки. Я выдохнула, - вспоминает мама мальчика.

Ярослав рос здоровым и активным ребенком. Фото: предоставили родители мальчика

Но 21 февраля в 3 часа ночи Ярославу резко стало хуже. У него снова разболелась голова, и его затошнило. Мальчик разбудил маму и попросил отнести его в ванную. Ирина так и сделала, но по дороге сын обмяк у нее на руках.

«УЖЕ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ»

Артем вызвал скорую. Медики, по словам родителей Ярослава, приехали быстро, но около часа ушло на то, чтобы реанимировать ребенка.

- Мы стали собирать вещи в больницу, повернулись, а сын уже был фиолетового цвета. Врачи скорой помощи поставили ему какой-то укол, сказали, чтобы я делал массаж сердца, а сами начали собирать устройство для интубации (процедура, при которой в трахею вводят специальную трубку, чтобы обеспечить свободное дыхание. - Прим. ред.), но сделать ее не смогли, так как у них не было подходящей трубки, - говорит папа мальчика.

Дыхание, по словам Артема, поддерживали мешком Амбу (ручное устройство для временной искусственной вентиляции легких. - Прим. ред.). Около 4:09 мальчика доставили в Когалымскую городскую больницу.

- На наши с женой слова о том, что у сына сильно болела голова, не реагировали ни врачи скорой помощи, ни врачи в больнице. Медики предполагали, что сын чем-то отравился и сделали ему промывание.

Супруги заботились о сыне и окружали его любовью. Фото: предоставили родители мальчика

Около 4:40 ребенка ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

- Около 5 утра сыну сделали КТ и сообщили, что у него случилась гидроцефалия (скопление жидкости в головном мозге. - Прим. ред.). Ярослава увезли в реанимацию. Спустя полчаса нейрохирург сказал, что нужно ставить дренаж (для оттока жидкости), - продолжает Артем. - На мой вопрос, почему сына не везут на операцию, нейрохирург ответил: «Это ребенок. Я боюсь».

По словам родителей Ярослава, нейрохирург сказал, что ребенка нужно везти в больницу в Сургут (в 184 км от Когалыма). Ребенка на карете скорой помощи доставили в Сургутскую клиническую травматологическую больницу около 8:40.

- В больнице Сургута не торопились делать операцию. Только в 11:00 ему сделали наружное вентрикулярное дренирование (НВД). Это временная мера перед тем, как ставить дренаж. А спустя полчаса к нам вышел хирург и сказал: «У вашего сына случилось внутрижелудочное кровоизлияние (кровь попала в желудочки головного мозга, где циркулирует спинномозговая жидкость. - Прим. ред.). Сейчас уже ничего нельзя сделать», - передает слова врача Артем.

- Нам дали возможность попрощаться с сыном. Мы не верили в происходящее. Около 19:00-19:30 реаниматолог сообщил нам, что спустя пять реанимаций сердце сына не выдержало, - с дрожью в голосе вспоминает Ирина.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОВЕРГЛИ В ШОК

В свидетельстве о смерти, которое выдали родителям (имеется в распоряжении редакции. - Прим. ред.) указано, что причиной смерти стали отек головного мозга, внутримозговое и внутрижелудочное кровоизлияние. Супруги считают, что их сына не стало из-за того, что их сыну вовремя не оказали необходимую медицинскую помощь.

Утром 20 февраля Ярослав пожаловался маме с папой на головную боль. Фото: предоставили родители мальчика

6 марта 2026 года Артем обратился в Следственный комитет в Когалыме.

- Мне ответили, что пока проводится экспертиза вскрытия, уголовное дело возбуждать не будут.

Результаты экспертизы были готовы 24 марта и повергли родителей Ярослава в шок (документ также имеется в распоряжении редакции. - Прим. ред.). Согласно выводам экспертов, у мальчика с рождения был неправильно сформировавшийся клубок сосудов, который лопнул.

«Смерть наступила в результате разрыва врожденной фистуллезной (аневризматический) артериально-венозной мальформации сосудов вилллизиева круга с кровоизлиянием в субарахноидальное пространство и желудочковую систему мозга», - говорится в документе. Но родители в эту версию не верят.

- У нашего сына с рождения было пятнышко на левом виске. Мы очень переживали, на протяжении трех лет водили его по разным специалистам, в том числе, ездили к московским врачам. Все, как один, говорили, что это «косметический дефект». При этом никто никакого врожденного заболевания не обнаружил. Мы считаем, что нашего сына не стало из-за халатного отношения врачей, - говорят супруги.

Артем и Ирина не могли поверить, что их сына больше нет. Фото: предоставили родители мальчика

20 апреля в Следственном комитете в Когалыме назначили доследственную проверку, а 7 мая – судебно-медицинскую экспертизу. 3 июля было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Супруги Королевы хотят, чтобы была проведена независимая экспертиза, которая установит, виновны ли врачи в смерти их сына. За помощью они обратились к известному медицинскому юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской.

- Следователь сказал отцу погибшего, что именно он решит, кто будет участвовать по делу в качестве представителя потерпевших, и отказал в моем допуске. Это нонсенс. Мы обратились к Главе СК РФ Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой разобраться с подчиненными. Мы также надеемся, что экспертиза будет назначена в «Судебно-экспертном центре Следственного комитета Российской Федерации» (СЭЦ СК России, - комментирует ситуацию «КП-Екатеринбург» юрист Юлия Липинская.

Редакция также обратилась за комментарием в БУ «Когалымская городская больница» и БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница». На момент публикации получить ответ не удалось. «КП-Екатеринбург» продолжит следить за этой историей.

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