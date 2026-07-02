Ольге нельзя было рожать самостоятельно. Фото: из архива героини публикации

Акушера-гинеколога из ХМАО будут судить после того, как ее пациентка потеряла малыша во время родов. Ольге Жигаловой были противопоказаны естественные роды, но врач до последнего не хотела делать ей кесарево сечение. У роженицы началось сильное кровотечение, а малыш застрял в родовых путях и задохнулся. Спустя почти два с половиной года врачу предъявили обвинения по статье «Халатность».

«СДЕЛАЙТЕ КЕСАРЕВО. УМОЛЯЮ!»

3 апреля 2024 года Ольга Жигалова поступила в родильное отделение «Нефтеюганской окружной клинической больницы им. В. И. Яцкив». Для 35-летней женщины это была первая и долгожданная беременность.

Женщина сильно переживала, так как на втором триместре врач сообщила, что из-за развившегося сахарного диабета ее малыш может набрать вес. Перед родами, по словам Ольги, ей сделали УЗИ и сообщили, что вес плода – 3500, что соответствует норме, и она сможет родить сама. 6 апреля около 16:00 у женщины начались схватки.

Ольга и Алексей мечтали о ребенке. Фото: из архива героини публикации

- Они непрерывными и сопровождались ужасными болями в спине и в области низа живота. Я умоляла сделать мне кесарево, но дежурная лишь грубо ответила: «Ничего себе! С каким настроем ты сюда пришла. Сама будешь рожать!». Схватки продолжались несколько часов, но раскрытие матки было небольшое. Мне дали препарат, чтобы ускорить процесс, но это не помогало, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» Ольга.

По словам женщины, в какой-то момент она стала терять много крови, к ней сбежались врачи, двое из них резко давили ей на живот.

- Я начала задыхаться, кричала, чтобы мне дали сделать глубокий вдох, а мне отвечали: «Ты что сюда отдыхать пришла?!», - с ужасом вспоминает Ольга.

Роженице попытались сделать вакуум-экстракцию (операция, при которой плод искусственно извлекают через естественные родовые пути с помощью специального аппарата. - Прим. ред.). Но в какой-то момент Ольга увидела на лицах врачей панику и услышала: «Везите ее в операционную! Быстро!». Женщине ввели наркоз, а очнувшись, она узнала, что ее малыш умер во время родов.

- Мне сказали, что его плечики не смогли пройти через родовые пути, и он начал задыхаться, - с горечью вспоминает слова врачей Ольга.

ГИНЕКОЛОГУ ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЕ

После смерти ребенка Ольга обратилась в Следственный комитет в Нефтеюганске, но уголовное дело долго не возбуждали. Спустя некоторое время супруги Жигаловы переехали в Екатеринбург и обратились к медицинскому юристу Юлии Липинской. Вместе с ней они направили обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину. После этого уголовное дело все же возбудили.

По словам Ольги, врачи утверждали, что у нее нет показаний, чтобы делать кесарево. Фото: из архива героини публикации

По результатам экспертизы, которая была готова в феврале 2026 года, ребенок умер из-за гипоксии (недостатка кислорода), возникшей из-за ряда ошибок в действиях врачей.

«Неверная тактика ведения родов, несвоевременное родоразрешение путем операции кесарева сечения имеет прямую причинно-следственную связь с гибелью плода», - пришли к выводам специалисты.

20 февраля 2026 года врачу акушеру-гинекологу, которая была на дежурстве, когда у Ольги начались схватки, предъявили обвинение по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Летом 2026 года дело переквалифицировали по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Как объяснила «КП-Екатеринбург» юрист Юлия Липинская, это связано с тяжестью обстоятельств, установленных в ходе расследования. 30 июня 2026 года прокуратура Нефтеюганска утвердила обвинение. Дело передали в суд.

Супруги отсудили 4 миллиона у больницы, в которой погиб их малыш. Фото: из архива героини публикации

Напомним, 13 марта 2025 года супруги Жигаловы подавали иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с требованием от Нефтеюганской больницы компенсации морального вреда. 27 мая 2026 года суд вынес решение и постановил взыскать с больницы 2,5 миллиона рублей в пользу Ольги Жигаловойи и еще 1,5 миллиона в пользу ее супруга.

Ранее «КП-Екатеринбург» также обращалась за комментарием в «Нефтеюганскую окружную клиническую больницу им. В. И. Яцкив». На момент публикации ответ не был получен. Мы продолжим следить за этой историей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru