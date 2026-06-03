Полина чуть не потеряла дочку при родах. Малышка впала в кому третьей. Фото: предоставила героиня публикации

35-летняя Полина Пинчук каждый день навещает двухмесячную дочку в реанимации. После родов жительница Брянска узнала страшную правду, которую от нее скрывали врачи. Два года назад женщине повредили матку и ничего не сказали, а во время родов она чуть не потеряла ребенка.

После того, как «Комсомолка» рассказала историю Полины, в Следственном комитете возбудили уголовное дело, но через два дня его передали в МВД. Рассказываем, почему.

Жительница Брянска, которой повредили матку и не сказали, узнала, что ее дочь никогда не выйдет из комы

«ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕБЕНОК»

Полина и Сергей Пинчук вместе больше четырех лет. Летом 2024 года они начали планировать ребенка, но во время обследований у женщины нашли миому (доброкачественная опухоль, возникшая в мышечном слое матки).

В октябре 2024 года женщине сделали консервативную миомэктомию. Это операция по удалению миомы без проникновения в матку.

- Такая операция делается для того, чтобы не повредить матку и чтобы на ней не было рубца. В протоколе указали, что операция была проведена успешно, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» Полина.

Супруги подождали 8 месяцев, пока организм женщины восстановится, и продолжили планировать ребенка. В августе 2025 года Полина узнала, что ждет ребенка.

Супруги вместе четыре года. Фото: предоставила героиня публикации

Беременность, по ее словам, проходила легко, но на 36 неделе у женщины начал сильно болеть живот. Полина обратилась в больницу, однако ей сказали, что рожать пока рано. А через три дня, 24 марта 2026 года, боли стали невыносимыми. Тогда Сергей отвез жену в перинатальный центр.

- Мне сказали: «Вы рожаете». Планировались естественные роды, я предупредила врачей, что боли не похожи на те, которые бывают при схватках (у Полины есть старший сын от первого брака, - Прим. ред.). Мне ответили: «У всех роды разные. Это нормально».

ОТ БОЛИ ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ

Около 5:00 утра 24 марта Полину и Сергея перевели в родовое отделение (у супругов были партнерские роды).

- Акушерка прикрепила мне на живот датчик для отслеживания сердцебиения малышки, и ушла. Врач даже не подходила ко мне. В какой-то момент я шепотом сказала мужу: «Сереж, я умираю». Почти не было сил говорить. От боли я стала терять сознание.

Сергей побежал за помощью. К женщине сбежались врачи. Акушерка дала Полине кислородную маску. Около 5:50 утра ей прокололи пузырь. Затем ее увезли в операционную, чтобы экстренно провести кесарево сечение. Очнулась женщина уже в реанимации.

- Анестезиолог сообщила, что у моей малышки случилась гипоксия (кислородное голодание, - Прим. ред.). Она родилась и не дышала, у нее не билось сердце. На 5-й минуте ее удалось реанимировать.

Василиса впала в кому третьей степени. Фото: предоставила героиня публикации

По словам Полины, от которые делали кесарево, она узнала, что у нее произошел разрыв матки по рубцу после миомэктомии. Также эта информация указана в выписке из истории болезни ее дочери (имеется в распоряжении редакции).

- Это значит, что, когда мне делали миомэктомию, то все-таки повредили матку и скрыли это, - осознала женщина.

«НИКОГДА НЕ ВЫЙДЕТ ИЗ КОМЫ»

Малышку назвали Василисой. После родов она впала в кому третьей степени (самая тяжелая степень). Девочку сразу положили в реанимацию. Через месяц Василису перевели в областную больницу и присвоили паллиативный статус. Девочке установили трахеостому (отверстие для поступления воздуха в легкие) и гастростому (отверстие для поступления питания в желудок через специальную трубку). Затем ее могут перевести в хоспис или отпустить домой, обеспечив родителей паллиативным оборудованием.

- Врачи предупредили меня, что она никогда не выйдет из комы. Мы заберем Василису домой, и до последнего вдоха она будет находиться в любви и заботе, - говорит Полина.

После случившегося Полина и Сергей обратились к известному медицинскому юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской. Супруги считают, что из-за врачебной ошибки могут потерять ребенка.

26 мая в Следственном комитете в Брянке возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Однако 28 мая прокурор Бежицкого района Брянска постановил изъять уголовное дело из производства СК и передать для предварительного расследования в СО СУ УМВД по Брянску.

После родов Полина узнала страшную правду, которую от нее скрыли врачи. Фото: предоставила героиня публикации

Юрист супругов Юлия Липинская обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину, так как переживает, что в МВД расследование дела «заглохнет» и срок привлечения виновных к ответственности истечет (по данной статье он составляет два гоад).

«Александр Иванович, мы хотим всестороннего и качественного расследования, учитывая сроки привлечения к ответственности медицинских работников, и просим вас изъять уголовное дело из производства УМВД по городу Брянску и передать подчиненным вам лицам для дальнейшего расследования», - говорится в обращении.

- За мою многолетнюю практику я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Можно зайти на официальный сайт СК России и увидеть, что данную категорию дел с аналогичными статьями постоянно расследуют следователи СК, - комментирует ситуацию «КП-Екатеринбург» Юлия Липинская.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Колосовский, адвокат:

- Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ (УПК РФ), уголовные дела, возбужденные по ст. 118 УК РФ расследуются органами следователями органов внутренних дел (МВД). В Следственном комитете такие дела расследуются, так как там есть специальный отдел по ятрогенным преступлениям (умышленные или неосторожные деяния медицинских работников, - Прим ред.). По решению прокурора, дело может быть изъято из МВД и передано в СК или наоборот.

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