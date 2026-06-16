Кирилл рос добрым и очарователным ребенком. Фото: предоставил папа мальчика Алексендр Выборнов

- Пап, я тебя люблю, - сказал трехлетний Кирилл отцу перед операцией.

- Я тебя тоже люблю, зайчик. Буду тебя ждать, - ответил Александр и обнял ребенка.

Трехлетний мальчик умер после укола анестезии Видео: соцсетии юриста Юлии Липинской

Мальчика увезли в операционную. У мужчины и в мыслях не было, что может случиться что-то страшное. Но через два часа он узнал, что его сына больше нет…

«ВАМ НУЖНА ОПЕРАЦИЯ»

21 февраля 2022 года у супругов из Астрахани Александра и Серафимы Выборновых родились двойняшки – Кирилл и Аня. После рождения мальчику поставили диагноз «крипторхизм» (врожденная аномалия развития, при которой яички не опускаются в мошонку, - Прим. ред.).

- Врачи предупредили, что в будущем у их сына может быть бесплодие. В 2023 и 2024 году ему провели две операции, но они не помогли, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Александр.

До трагедии у супругов было трое детей. Фото: предоставил Алексендр Выборнов

В июле 2024 года главе семьи предложили работу в Ханты-Мансийске, и он переехал туда с женой и тремя детьми (у супругов есть еще старший 10-летний сын Саша). В апреле 2025 года Серафима решила отвести Кирилла к урологу в Окружную клиническую больницу (ОКБ) Ханты-Мансийска.

- Уролог посоветовала сделать УЗИ и обратиться к хирургу. Супруга так и сделала. Хирург сказал: «Надо срочно сделать операцию!». Он уверял, что все можно исправить и спасти сына от бесплодия. Назначил курс уколов, чтобы подготовить организм сына к операции, - продолжает папа мальчика.

Кирилл и Анна родились 21 февраля 2022 года. Фото: предоставил Алексендр Выборнов

Саму операцию назначили на 21 мая 2025 года. За день до нее Александр лег с сыном в больницу. Серафима осталась дома с детьми.

Утром 21 мая Кирилл смотрел мультики и пел песни. Но когда пришло время готовиться к операции, вдруг сказал: «Пап, я боюсь».

- Я его успокоил, рассмешил. Спросил у врачей, какая будет анестезия. Мне сказали: «Укол. Но если хотите, сделаем маску». Я ответил: «Как лучше, так и делаете». Мы с сыном обнялись, и около 8:20 его увезли в операционную. Следом анестезиолог объяснил, что после операции сына отвезут в реанимационное отделение, где он будет приходить в себя.

За день до операции Кирил улыбался и был в хорошем настроении. Фото: предоставил Алексендр Выборнов

«У ВАШЕГО СЫНА ОСТАНОВИЛОСЬ СЕРДЦЕ»

Около 9:30 в больницу приехала мама Кирилла. Родители ждали в коридоре. Серафима переживала, что от врачей долго нет вестей, ведь предыдущие операции, которые делали ее ребенку в Астрахани, длились около 30 минут.

Александр успокаивал жену, но около 10:45 к нему подошла медсестра и спросила: «Вы папа Кирилла? Следуйте за мной». Мужчина сделал вывод, что его поведут в реанимационное отделение и обратился к супруге: «Вот видишь, Кирюша проснулся, все нормально. Ты оставайся тут. Я скоро вернусь». Но Александра завели в кабинет, где было несколько врачей.

Кирилл был очень привязан к папе. Фото: предоставил Алексендр Выборнов

- Заведующий хирургическим отделением произнес слова, которые я запомню на всю жизнь: «Александр, во время операции произошло ужасное. У вашего сына остановилось сердце. Мы сделали все возможное, но, к сожалению, спасти его не смогли».

Александр с трудом вышел из кабинета, чтобы позвать жену.

- Перед глазами все плыло. Я кричал: «Сима! Сима!», а когда она прибежала, смог сказать только: «Кирилл умер». Она не верила, кричала: «Покажите мне сына!». Я не смог с ней пойти. Мне стало плохо, меня откачивали капельницами. Спрашивали, что случилось. Заведующий отвечал: «Мы не знаем. Честно. Будем разбираться». Супруга спрашивала: «У него передозировка наркоза?». Он ответил: «Мы ввели столько, сколько надо».

«НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ АНЕСТЕЗИИ»

22 мая Александр обратился в Следственный комитет. В тот же день в ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Во время операции у Кирилла остановилось сердце. Фото: предоставил Алексендр Выборнов

24 мая семья вернулась в Астрахань, чтобы похоронить Кирилла. А спустя почти полтора месяца, 4 июля, Александр получил результаты экспертизы.

«Смерть наступила в результате неблагоприятного влияния анестезии на фоне диффузного мелкоочагового продуктивного миокардита (воспалительное поражение сердечной мышцы, - Прим. ред.). Имеет место причинение тяжкого вреда здоровью», - говорится в выводах экспертов.В октябре 2025 года назначили еще одну экспертизу. Она должна определить, были ли допущены врачами ошибки, из-за которых введение анестезии привело к смерти ребенка. Вторую экспертизу проводит комиссия в Иркутске. По словам Александра, результаты должны были быть готовы в конце декабря 2026 года, но сроки постоянно сдвигаются на месяц.

- Теперь нам обещают, что экспертиза будет готова в конце июля, но мы уже не верим, - говорит папа Кирилла. - Мы хотим знать, из-за чего умер наш мальчик. И если врачи виновны в смерти Кирюши, пусть они понесут наказание.

За помощью супруги обратились к известному медицинскому юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской.

- Сейчас самое основное для нас – это комиссионная экспертиза, которая должна установить фактические обстоятельства произошедшего. Мы просим СК России оказать содействие в ускорении сроков поведения экспертизы, так как привлечь виновных уголовной ответственности по данной категории дел можно в течение двух лет с момента смерти, - прокомментировала ситуацию Юлия Липинская.

Родители Кирилла хотят знать, из-за чего умер их малыш. Фото: предоставил Алексендр Выборнов

«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. На момент публикации получить ответ не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сделали бесплодной: женщина потребовала 15 млн от больницы, в которой ей удалили здоровый орган. Екатеринбурженка, которой удалили здоровый орган, потребовала 15 млн от больницы (подробнее)