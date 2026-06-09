Елена и Руслан несколько лет мечтали о ребенке. Фото: предоставила героиня публикации

Екатеринбурженка, которую сделали бесплодной, потребовала от больницы 15 миллионов рублей. Елена Полунина много лет мечтала о ребенке. В 2022 году у нее случилась внематочная беременность. Женщине пришлось удалить правую маточную трубу, к которой прикрепилась оплодотворенная яйцеклетка. Спустя год Елена снова попыталась забеременеть, но во время обследования узнала страшную правду – акушер-гинеколог отрезала ей обе маточные трубы, в том числе и здоровую, и ничего об этом не сказала.

«СКРЫЛА ОШИБКУ»

Елена и Руслан Полунины вместе уже 20 лет. У супругов есть 15-летний сын. Пять лет назад они поняли, что хотят второго ребенка.

- В мае 2022 года тест показал заветные две полоски, но у меня случилась внематочная беременность, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» Елена.

Женщину с кровотечением госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу № 1 (далее ЦГКБ № 1). 26 мая ей провели операцию по удалению правой маточной трубы. Через четыре дня Елену выписали.

- Перед выпиской заведующая сказала: «Продолжай пытаться забеременеть. У тебя одна маточная труба осталась целая, здоровая. Шанс, что все получится, равен 50%», - передает слова врача Елена.

Елена не может смириться с тем, что ее лишили возможности забеременеть. Фото: предоставила героиня публикации

Несколько месяцев екатеринбурженка восстанавливалась после операции. В 2023 году она снова стала планировать беременность. В платной клинике женщине назначили лапароскопию (диагностика органов малого таза. - Прим. ред.), чтобы убедиться, что со второй маточной трубой все в порядке и исключить появление второй внематочной беременности. Но получив результаты, Елена пришла в ужас.

- Врач через камеру увидела, что у меня не только нет правой трубы, которую удаляли специально, но и порезана левая – от нее осталась культя. Я была в ужасе. После операции врачи ничего мне об этом не сказали, в медицинской документации никакой информации не указали. Предполагаю, что врач перепутала трубы, испугалась и решила скрыть свою ошибку, - рассказывает екатеринбурженка.

ГИНЕКОЛОГУ ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЕ

Чтобы разобраться в ситуации, Елена вместе с юристом по медицинским вопросам Юлией Липинской обратилась в свердловский Минздрав, прокуратуру, ТФОМС и Росздрав.

В сентябре 2025 года догадки Елены подтвердились результатами судебно-медицинской экспертизы (документ имеется в распоряжении редакции. - Прим. ред.). Эксперты заключили, что левая маточная труба была повреждена в ходе операции, проведенной 26 мая 2022 года в ЦГКБ № 1.

14 ноября 2025 года акушеру-гинекологу ЦГКБ № 1 Фидан Насибовой, которая проводила операцию, предъявили обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой утрату органом его функций).

В причинении тяжкого вреда здоровью обвинили акушера-гинеколога Фидан Насибову Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Хочется, чтобы врач понесла ответственность за свои действия. Меня лишили возможности забеременеть. За эти годы я сделала несколько ЭКО, но ничего не получается. До сих пор, если думаю об этом, на глазах наворачиваются слезы, - делилась Елена.

8 декабря 2025 года Фидан избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 26 января 2026 года прокуратура Свердловской области утвердила обвинение.

- Врач установила, что левая маточная труба пациентки является «здоровой», без патологий. Но при отсутствии медицинских показаний хирургическим путем нарушила ее целостность. С целью сокрытия факта причинения потерпевшей тяжкого вреда здоровью врач составила и лично подписала протокол, в который внесла недостоверные сведения об отсутствии каких-либо патологий левой маточной трубы, - сообщали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Елена и Сергей вместе уже 20 лет. Фото: предоставила героиня публикации

Параллельно Елена Полунина подала иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга к ЦГКБ № 1. Женщина требует компенсацию морального вреда в размере 15 миллионов рублей. Суд должен был вывести решение 9 июня 2026 года, но оглашение перенесли на 30 июня.

Напомним, 24 февраля в Октябрьском районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу. На заседании женщина впервые увиделась с врачом, которая проводила операцию. Фидан пришла со своим адвокатом, вела себя спокойно и даже улыбалась. Следующее заседание по уголовному делу запланировано на 17 июня.

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