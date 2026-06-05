Двухлетняя Ника умирала на руках у матери. Фото: предоставила Виктория Куминова

Семья из Карелии потребовала 50 миллионов рублей в качестве моральной компенсации от больницы, в которой умерла их малышка. Трагедия произошла в ночь на 14 февраля. Двухлетняя Ника Куминова задыхалась на руках у мамы, но врачи долгое время не реагировали на это и советовали «развлекать ребенка». Когда Нике стало совсем плохо, в больницу приехал отец девочки. Он, стоя на коленях, умолял спасти дочь. Но было уже слишком поздно… После смерти дочери родители Ники обратились к известному медицинскому юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской.

«РЕЗКО СТАЛО ПЛОХО»

История малышки, умершей в больнице в Карелии

Двухлетней Нике стало плохо вечером 13 февраля. В тот день многодетная мама и блогер из Костомукши (город в Карелии) Виктория Куминова осталась дома с тремя детьми. Ника была из них самой младшенькой. По словам Виктории, ничего не предвещало беды, дети играли, рисовали, а потом Нике резко стало плохо.

- Дочка начала хрипеть, у нее отекла и посинела губа. Я очень испугалась. Ника ничем не болела накануне, у нее не было ни на что аллергии и хронических заболеваний, - рассказывала раньше «КП-Екатеринбург» Виктория.

До трагедии у Куминовых было трое детей. Фото: предоставила Виктория Куминова

Девочку с мамой увезли на скорой. Около 19:00 их положили в палату. Нике поставили диагнозы: ОРВИ, ларинготрахеит (воспаление слизистой верхних дыхательных путей), стеноз 2 степени (умеренное сужение просвета дыхательных путей). Девочке дали жаропонижающее (температура была 39,4), промыли нос и сделали ингаляцию.

С 20 часов на смену заступил другой дежурный – врио главврача больницы. По словам Виктории, в 21:30 дежурная врач осмотрела ее дочь, назначила еще одну ингаляцию, капли от аллергии и отхаркивающее средство. Но с каждым часом малышке становилось все хуже.

В больнице Ника смогла один раз уснуть, но потом ей стало еще хуже. Фото: предоставила Виктория Куминова

- Я не снимала Нику с рук, она жутко хрипела и закашливалась, едва не теряла сознание. Медсестра говорила: «Потерпите до утра, ей только одну ингаляцию за ночь можно, а пока развлекайте дочку». Я рассказала мужу. Около 00:30 он сам приехал в больницу, потребовал дежурную выйти к нему. Только после разговора с ним врач еще раз пришла к Нике, разрешила сделать нам три ингаляции со словами «чтобы папа не беспокоился», затем нас перевели в другую палату, где был аппарат с кислородной маской. Но ничего не помогало.

«ПОЖАЛУЙСТА, СПАСИТЕ МОЮ ДОЧЬ!»

В 4:00 утра малышка сделала последний вздох и обмякла на руках у матери. Виктория в слезах выбежала из палаты и стала звать на помощь. Через пару минут прибежала дежурная, велела матери положить ребенка на пол в палате, надела малышке кислородную маску и принялась делать непрямой массаж сердца.

По словам матери, Нику увезли в реанимацию только в 4:30. Девочку подключили к ИВЛ. К этому моменту в больницу приехал муж Виктории Евгений Куминов. Около 4:45 он начал снимать происходящее на видео. На протяжении 15 минут Евгений пытался попасть к дочери в реанимацию и умолял врачей спасти Нику, а когда к нему вышла дежурная врач, встал перед ней на колени. Дежурная пытается его успокоить, заявляя, что врачи делают все возможное.

Появилось видео из больницы в Карелии, где умерла двухлетняя малышка Видео: предоставил Евгений Куминов

Евгений перестает ее слушать и подходит к отделению реанимации и шепчет «Дыши, пожалуйста, дыши». Еще через несколько минут реаниматолог объявляет время смерти – 4:50.

В справке о смерти девочки было указано: «Неуточненная причина смерти». Никто из врачей не объяснил родителям, из-за чего не стало их дочери.

Позднее, из результатов проверки Минздрава Респулики Карелиия, они узнали, что, предварительной причиной смерти стали: гнойный бронхит, двустороння бронхопневмония и спленомегалия (патологическое увеличение селезенки).

У Ники отекла губа, ей было тяжело дышать. Фото: предоставила Виктория Куминова

После смерти Ники в СК завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Родители Ники обратились за помощью к известному медицинскому юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской. Вместе с ней Виктория и Евгений Куминовы подали иск к ГБУЗ Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» с требованием компенсации морального вреда на сумму 50 миллионов рублей.

- По 20 миллионов должны получить родители погибшей малышки и по 5 миллионов ее родные брат и сестра. С учетом исключительной вины сотрудников больницы и того, что родители 9 часов видели, как умирает их дочь, пытаясь всеми силами ей при этом помочь, нами уже представлено и еще будет представлено достаточно доказательств в обоснование такой суммы, - объясняет «КП-Екатеринбург» Юлия Липинская.

Евгений Куминов на коленях умолял врачей спасти его дочь. Фото: предоставила Виктория Куминова

Иск был подан в Костомукшский городской суд Республики Карелия, в нем супруги совместно с юристом также просят рассмотреть исковое заявление с использованием ВКС через Чкаловский или Железнодорожный районные суды Екатеринбурга для участия в судебных заседаниях представителя –Юлии Липинской, так как она зарегистрирована и проживает в Екатеринбурге.