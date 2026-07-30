Сергей Коловский считает, что в действиях фигурантов нет признаков хулиганства. Фото: Алексей Булатов «КП»/ ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

В Екатеринбурге по делу о нападении на доктора сельскохозяйственных наук Никиту Зезина задержали 38-летнего Александра Реверука и его 39-летнего бизнес-партнера Аркадия Вагнера. Обоим предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». А расследование дела находится на личном контроле главы Следственого комитета России Александра Бастрыкина.

Конфликт случился вечером 13 июля, когда директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра заметил на опытных полях четверых мальчиков и одну девочку на квадроциклах. Вместе со своим заместителем Александром Шаниным он вывез детей в поселок Исток, куда попросил приехать родителей гонщиков.

Появилось видео нападения на ученого РАН, умершего после стычки с отцом квадроциклиста

На парковке у центра началась потасовка. А спустя девять дней Никита Зезин скончался от инфаркта.

Известный адвокат Сергей Колосовский уверен, что в действиях отцов нет хулиганства. А следствию еще предстоит выяснить, есть ли связь между дракой на парковке и смертью ученого. Формально Александру и Аркадию грозит до 7 лет лишения свободы.

– «С юридической точки зрения сложившаяся ситуация – это полный абсурд! Никакого состава по части 2 статьи 213 «Хулиганство» тут нет. Главным признаком хулиганства является совершение противоправных деяний при отсутствии мотив. А у родителей детей мотив был – они испугались за детей. Сейчас нужно оставить за скобками вопросы воспитания и катания на квадроциклах. Родители напали не на случайного прохожего, а на человека, который напал на их детей.

По моей информации родные Никиты Зезина с ним даже в больницу не приехали на «скорой». Поэтому врачи даже не знали, что у него были побои. Сейчас будут устанавливать, была ли связь между нападением и его смертью», – отметил адвокат.

В ближайшее время Александру Реверуку и Аркадию Вагнеру изберут меру пресечения в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу.

– «На данный момент оснований для более тяжкого состава, например, по статье 105 УК РФ «Убийство» или части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» нет.

На мой взгляд, в действиях мужчины, наносящего удары на видео, усматривается признаки статьи 6.1.1 КоАП «Побои». По ней можно было бы добиться для всех участников ареста на 15 суток. И за это время во всем разобраться. При той информации, которая есть сейчас, если не появится никакие новые обстоятельства, то реального срока быть не может», – рассказал в беседе с «КП-Екатеринбург» Сергей Колосовский.

Напомним, что в 2011 году Александр Реверук был уволен из полиции. Ранее он служил в Госавтоинспекции и прострелил пах своему напарнику.

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