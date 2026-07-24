Взял в аренду сапы и отправился на сплав с семьей: завершены поиски многодетного отца, пропавшего на Исети

Мужчина пропал 22 июля во время сплава. Фото: соцсети/ Фото: Анита Камалдинова. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области завершены поиски 35-летнего Александра Ерзукова. Напомним, мужчина пропал 22 июля. В этот день он был в Каменск-Уральском вместе со своими детьми и девушкой. Семья взяла в аренду сапборды и отправилась на сплав по реке Исеть. Мужчина позаботился о спасательных жилетах для всех, кроме себя.

В районе Малой Кодинки сапборды туристов опрокинулись из-за резкого спуска реки.

- 4 человека оказались в воде. Женщина и двое несовершеннолетних были в спасательных жилетах, благодаря чему течение их вынесло на берег, после чего они были спасены очевидцами. В медицинской помощи не нуждаются. Мужчина без спасательных средств выплыть сам не смог, - ранее сообщали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Мужчину искали с 22 июля. Фото: "РМК-Поиск"

Детей после ЧП передали законному представителю - матери, с которой Александр был в разводе. Поиски мужчины начались 22 июля. В них участвовали волонтеры «ЛизыАлерт», специалисты «РМК Поиск», спасатели. Спустя двое суток, 24 июля, тело мужчины было найдено.

- Мужчина всплыл недалеко от лыжно-лодочной станции «Металлист». Дальше тело понесло течением, и его перехватили спасатели, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

Станция «Металлист» находится примерно 10 километрах от Малой Кодинки. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тело Александра опознал его отец.

- По данному возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в СУ СК по Свердловской области. - Проведен осмотр места происшествия и тела мужчины, признаков криминальной смерти нет, тело находится на экспертизе. Продолжаются допросы свидетелей.

Отметим, что в Каменске-Уральском временно закрыли пункты проката лодок и сап-бордов. Ограничения действуют до 27 июля и связаны с сильным течением в русле Исети. Об этом сообщала администрация города.

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