Погибшим во время сплава по Исети оказался многодетный отец: его тело ищут вторые сутки

Мужчина сплавлялся на сапах со своей семьей. Фото: соцсети/ Фото: Анита КАМАЛДИНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время сплава в Свердловской области перевернулись пять сапбордов. Инцидент произошел 22 июля в Каменске-Уральском. Группа туристов сплавлялась по реке Исеть, в районе деревни Малая Кодинка.

Ранее руководитель Каменск-Уральского поисково-спасательного отряда Павел Вишняускас рассказывал «КП-Екатеринбург», что туристы подплыли к участку реки, где есть крутой спуск, похожий на водопад. Сапборды сорвались и перевернулись. На них находились трое детей от 9 до 13 лет, а также их родители.

- 4 человека оказались в воде. Женщина и двое несовершеннолетних были в спасательных жилетах, благодаря чему течение их вынесло на берег, после чего они были спасены очевидцами. В медицинской помощи не нуждаются. Мужчина без спасательных средств выплыть сам не смог, - ранее сообщали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Администрация города утверждает, что упавший в воду турист утонул. Как стало известно «КП-Екатеринбург», мужчину зовут Александр Ерзуков. Ему 35 лет. В день трагедии семья взяла сапборды в аренду. Спасательные жилеты были у всех, кроме Александра. Сейчас его поисками занимаются волонтеры «ЛизыАлерт», специалисты «РМК Поиск», друзья мужчины.

- Поиски идут со вчерашнего вечера без остановки. Ночью в штабе было более 30 человек. Наши добровольцы осматривают береговую линию. Вести поиск на воде мы не можем - у нас нет такого оборудования и специалистов, это предстоит сделать специализированным службам, - рассказали волонтеры.

Отметим, что отец мужчины - Александр, не верит в то, что его сын утонул. От дальнейшего общения с корреспондентом «КП-Екатеринбург» он отказался.

Мы обратились за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет добавлен, как только поступит.

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