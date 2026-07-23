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23 июля 2026 6:35

Детей унесло течением, а отец утонул: во время сплава по Исети перевернулись пять сапбордов

На Урале во время сплава перевернулись пять сапбордов
Арина ЛИТВИНОВА
Трагедия произошла 22 июля на реке Исеть

Трагедия произошла 22 июля на реке Исеть

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области во время сплава перевернулись пять сапбордов. Инцидент произошел 22 июля в Каменске-Уральском. Группа туристов, незарегистрированная в МЧС, сплавлялась по реке Исеть в районе деревни Малая Кодинка.

- В этом месте есть много крутых спусков. Они похожи на небольшие водопады. Туристы сорвались с них и перевернулись, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель Каменск-Уральского поисково-спасательного отряда Павел Вишняускас.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на двух перевернувшихся сапбордах находилась семья - два ребенка 9 и 13 лет, а также их родители. Все участники сплава, кроме главы семейства, были в спасательных жилетах.

- Всех унесло течением. Дети и женщина были в спасательных жилетах и выжили. А их отец, к сожалению, утонул. Сейчас мы на катере патрулируем реку. Тело мужчины пока не найдено, - уточнил Павел.

По данным МЧС, женщину и детей вынесло на берег, после чего им помогли очевидцы. Они не нуждаются в медицинской помощи. Мы обратились за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет добавлен, как только поступит.

Напомним, вечером 22 июля в Свердловской области ураган разрушил лагерь туристической группы на берегу Чусовой. Сильный ветер повалил деревья, одно из которых упало на палатку. В этот момент там находилась 62-летняя женщина. Она скончалась на месте от полученных травм.