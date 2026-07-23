Детей унесло течением, а отец утонул: во время сплава по Исети перевернулись пять сапбордов

Трагедия произошла 22 июля на реке Исеть Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области во время сплава перевернулись пять сапбордов. Инцидент произошел 22 июля в Каменске-Уральском. Группа туристов, незарегистрированная в МЧС, сплавлялась по реке Исеть в районе деревни Малая Кодинка.

- В этом месте есть много крутых спусков. Они похожи на небольшие водопады. Туристы сорвались с них и перевернулись, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель Каменск-Уральского поисково-спасательного отряда Павел Вишняускас.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на двух перевернувшихся сапбордах находилась семья - два ребенка 9 и 13 лет, а также их родители. Все участники сплава, кроме главы семейства, были в спасательных жилетах.

- Всех унесло течением. Дети и женщина были в спасательных жилетах и выжили. А их отец, к сожалению, утонул. Сейчас мы на катере патрулируем реку. Тело мужчины пока не найдено, - уточнил Павел.

По данным МЧС, женщину и детей вынесло на берег, после чего им помогли очевидцы. Они не нуждаются в медицинской помощи. Мы обратились за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет добавлен, как только поступит.

Напомним, вечером 22 июля в Свердловской области ураган разрушил лагерь туристической группы на берегу Чусовой. Сильный ветер повалил деревья, одно из которых упало на палатку. В этот момент там находилась 62-летняя женщина. Она скончалась на месте от полученных травм.