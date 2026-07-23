Погибла на глазах у сына: туристку из Невьянска придавило деревом на сплаве

Женщина сплавлялась по Чусовой в составе группы, в которой было больше 100 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, ураган разрушил туристический лагерь на берегу реки Чусовая в окрестностях Нижнего Тагила. В результате погибла женщина. В СК рассказали подробности произошедшего.

После того, как началась гроза с порывистым ветром, туристы поспешили разойтись по палаткам. В результате мощного порыва ветра на одну из них упала береза. В этот момент там находилась женщина. Погибшей оказалась 62-летняя свердловчанка.

По словам следователей, тур организовала частная фирма.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшая женщина была из Невьянска.

- В поход, ставший для женщины роковым, она отправилась вместе со своим 43-летним сыном, также проживающим в Невьянске, - сообщает Валерий Горелых. – Всего в составе группы, осуществлявшей сплав по одной из самых популярных для такого экстремального вида досуга рек – Чусовой, – находилось более 100 человек. По всей видимости, изменчивая уральская погода и недосмотр со стороны организаторов мероприятия, в очередной раз привели к трагическому исходу.

Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, по факту случившегося завели уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновному может грозить наказание – вплоть до 6 лет лишения свободы.

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