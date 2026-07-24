Был без спасательного жилета: продолжаются поиски многодетного отца, который пропал во время сплава

Александр отправился на сплав со своими детьми и девушкой. Фото: соцсети/СУ СК по Свердловской области

В Свердловской области продолжаются поиски 35-летнего Александра Ерзукова. Напомним, 22 июля мужчина вместе с тремя детьми и девушкой был в Каменске-Уральском. Семья взяла в аренду сапборды и отправилась на сплав по Исети. Александр был единственным, кто не надел спасательный жилет.

- Они сплавлялись в районе деревни Малая Кординка. В этом месте есть много крутых спусков. Они похожи на небольшие водопады. Туристы сорвались с них и перевернулись, - ранее рассказывал «КП-Екатеринбург» руководитель Каменск-Уральского поисково-спасательного отряда Павел Вишняускас.

Течение унесло четырех человек - Александра, его девушку и двоих детей. Всех, кроме мужчины, прибило к берегу. Турист не смог самостоятельно выбраться из воды.

Поисками Александра занимаются спасатели и волонтеры. Фото: "РМК-Поиск"

- С сообщением о безвестном исчезновении мужчины обратилась его спутница. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 22, в том числе представители уголовного розыска, дознания и службы участковых уполномоченных, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», после ЧП детей передали законному представителю - матери, с которой Александр находится в разводе.

Сейчас его поисками занимаются спасатели, волонтеры «ЛизыАлерт» и специалисты «РМК-Поиск». В СУ СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по 109 статье УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). На данный момент проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

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