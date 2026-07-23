Клава Кока поделилась пикантными фото в день рождения. Фото: соцсети певицы

- Праздную первый и последний День рождения в статусе невесты, - написала в соцсетях Клава Кока.

23 июля певице из Екатеринбурга исполнился 31 год. До дня рождения она успела стать невестой, купить родителям дом мечты, снять в популярном клипе 60 звезд шоу-бизнеса, много путешествовала и получала награды в музыкальных премиях. Рассказываем, чего добилась Клава Кока за один год.

Подруги Клавы Коки устроили ей девичник в день рождения Видео: соцсети певицы

ИСПОЛНИЛА МЕЧТУ ВСЕЙ СЕМЬИ

В начале июня Клава Кока поделилась еще одной радостной новостью.

- Сбылась мечта всей нашей семьи: я купила родителям дом!!! - рассказала исполнительница.

Клава Кока купила родителям дом. Фото: соцсети певицы

Позднее певица пояснила, что это загородный дом, но показывать его не стала.

ВЫХОДИТ ЗАМУЖ

Пожалуй, главным событием для Клавы Коки за прошедший год стало предложение руки и сердца от возлюбленного. Избранником певицы стал блогер-миллионник Дима Масленников. Знаменитости были близкими друзьями больше 10 лет, но поняли, что любят друг друга. В апреле 2026 года Клава Кока объявила, что выходит замуж.

Клава Кока выходит замуж за блогера Диму Масленникова, с которым дружила 10 лет. Фото: соцсети певицы

- За этот год, что мы вместе я ни разу не сомневалась в нем. Я никого не любила так сильно, как его, - говорила о будущем муже певица.

Сейчас возлюбленные активно готовятся к свадьбе. В своих соцсетях Клава Кока даже показала эскиз будущего платья. А в день рождения певицы подруги увезли ее на море и устроили незабываемый девичник. С крутого отдыха Клава Кока выложила пикантные фото в купальнике и с фатой.

В день рождения подруги увезли Клаву Коку отдыхать на море. Фото: соцсети певицы

Певица устроила фотосессию в купальнике. Фото: соцсети певицы

Клава Кока показала пикантные снимки. Фото: соцсети певицы

Певида написала, что празднует первый и последний день рождения в статусе невесты. Фото: соцсети певицы

СНЯЛА 60 ЗВЕЗД В СВОЕМ КЛИПЕ

В декабре 2025 года Клава Кока выпустила клип на песню «Сплетни. Шум. Лук», режиссером которого стала сама певица. В клипе снялись около 60 звезд шоу-бизнеса. Среди них были Валерия и Иосиф Пригожин, Дима Билан, Сергей Лазарев, Баста, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Николай Басков, Джиган, Нюша, Мари Краймбрери, JONY и другие.

В клипе певицы снялись около 60 звезд шоу-бизнеса. Фото: кадр из клипа

Каждому досталась своя строчка из песни. Чтобы артистам было удобно, съемочная команда приезжала к ним с переносной студией. Часть сцен снимали в необычных локациях: офисы, кафе и рестораны, подземные парковки и спортзалы.

За этот клип певица получила сразу несколько наград: «Лучшее танцевальное видео» на «Премии МУЗ-ТВ 2026», «Лучший видеоклип» на «Премии РУ.ТВ», а также «Видео года» на «ЖАРА Music Awards 2026».

СДЕЛАЛА ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ

5 октября 2025 года в Москве состоялся концерт под названием KLAVA KOKA PARTY. Шоу было посвящено 10-летию артистки на большой сцене.

Клава Кока устроила большое юбилейное шоу. Фото: соцсети певицы

Вместе с певицей также выступили Мари Краймбрери, Леша Свик и Антон Шастун, а главным сюрпризом вечера стало появление на сцене Димы Масленникова. Преданные фанаты еще тогда заподозрили, что между ними не только дружба, но Клава Кока в ответ на каверзные вопросы лишь игриво улыбалась.

Вместе с Клавой Кокой выступили Леша Свик и другие звезды. Фото: соцсети певицы

ОТДЫХАЛА В НОРВЕГИИ

В августе 2025 года Клава Кока отправилась с друзьями в Норвегию. Певица поделилась, что последний раз была там почти 10 лет назад.

Клава Кока устроила себе волшебный отпуск в Норвегии. Фото: соцсети певицы

- Последний раз была здесь с друзьями автостопом, и мы снимали клип «Прости». Между съемками спали в палатках. Я была режиссером. Лучший друг оператором, а мой на тот момент молодой человек главным героем. Тогда я мечтала вернуться сюда снова, но уже без автостопа, а с возможностью покупать, что хочу и ночевать, где я хочу. И вот…Получилось! - рассказала тогда Клава Кока.

Яркими фотографиями из отпуска исполнительница делилась в своцсетях.

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