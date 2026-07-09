Клава Кока готовится к свадьбе, а Ксения Корнева пробует себя в роли ведущей тревел-шоу. Фото: соцсети звезд

В разгар лета между гастролями и съемками звезды стараются урвать теплые деньки, съездить на отдых и провести время с семьей. Рассказываем, как уральские знаменитости проводят лето.

КУПИЛА РОДИТЕЛЯМ ДОМ, ГОТОВИТСЯ К СВАДЬБЕ

Автор и исполнительница хитов «Покинула чат» и «Замуж» Клава Кока за первую половину лета успела получить несколько наград в музыкальных премиях, выпустить новый трек и отправиться в гастрольный тур.

Певица старается отдыхать в перерывах между выступлениями и съемками. Фото: соцсети певицы

В перерывах от концертов и съемок Клавдия Высокова (настоящее имя певицы, - Прим. ред.) старается сделать свое лето не менее ярким и насыщенным. В начале июня певица поделилась радостной новостью.

- Сбылась мечта всей нашей семьи: я купила родителям дом!!! – рассказала исполнительница.

Клава Кока купила родителям дом. Фото: соцсети певицы

В июне Клава Кока много путешествовала со своим женихом – блогером Димой Масленниковым. Влюбленные ездили в горы, катались на лошадях, отдыхали с семьей на природе, веселились на свадьбе у друзей.

Клава Кока и Дима Масленников стараются как можно больше времени проводить вместе. Фото: соцсети певицы

Клава Кока активно готовится и к своей свадьбе, которая должна состояться в сентябре. В соцсетях певица показала, как придумывает эскиз платья и фото, на котором видно подол. Скорее всего, платье шьют на заказ.

Клава Кока намекнула, каким будет ее свадебное платье. Фото: соцсети певицы

Напомним, пара объявила о помолвке в апреле 2026 года. До этого Клава Кока и Дима Масленников были близкими друзьями больше 10 лет.

СТАЛА ВЕДУЩЕЙ ТРЕВЕЛ-ШОУ

Первая половина лета у звезды «Уральских пельменей» Ксении Корневой выдалась рабочей. Сначала гастроли с коллективом, затем съемки в сериале, следом участие в новом тревел-шоу от СТС, в котором Ксения выступила в роли ведущей.

Яркими фото со съемок Ксения делится в своих соцсетях. Фото: соцсети актрисы

- Подробности позже! Но эфир ждем уже этим летом в августе, - поделилась актриса.

Известно, что ее соведущим стал Александр Пичуев, прославившийся в качестве на Comedy Radio. Ксения и Александр успели посетить Бангкок (столица Таиланда), Морокко (государство на крайнем западе Северной Африки) и Даламан (город в Турции).

Ксения корнева ведет шоу вместе с ведущим Александром Пичуевым. Фото: соцсети актрисы

Яркими фото со съемок и впечатлениями Ксения делилась в своих соцсетях. В Африке ведущих встретила 40-градусная жара.

«А как вообще на улицу выходить?», «17 тысяч шагов в +45 это сильно», - подписывала посты из путешествия актриса.

ХОДИТ НА НЕОБЫЧНЫЕ СВИДАНИЯ С МУЖЕМ

Этим летом Мария Погребняк еще не летала ни на Мальдивы, ни на Бали. Блогер и бизнес-леди посещает светские мероприятия, активно ведет социальные проекты. В конце июня Мария посетила деловой форум «Россия – АСЕАН» в Казани. В течение лета блогер также помогает жительнице Москвы по имени Полина преобразиться к свадьбе.

Мария посещает не только светские мероприятия, но и деловые форумы. В июне она побывала на форуме в Казани. Фото: соцсети блогера

Свободное время Мария проводит с мужем и сыновыми. Напомним, в 2024 года она во второй раз вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского и родила четвертого сына.

Мария и Игорь стараются придумывать необычные свидания. Фото: соцсети блогера

В июне супруги посетили премьеру оперы «Повесть о настоящем человеке» в Большом театре, а в июле устроили романтичную фотосессию ко Дню семьи, любви и верности. 8 июля, в сам праздник, они приняли участие во Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца».

ПОХВАСТАЛАСЬ ФИГУРОЙ В БИКИНИ

Звезда «Уральских пельменей» Илана встретила лето на озере Балтика в Тверской области. Актриса много гастролировала с коллективом, посещала светские мероприятия.

Илана успевает отдыхать в перерывах между гастролями и съемками. Фото: соцсети актрисы

7 июля Илана отметила день рождения в кругу самых близких. Актрисе исполнилось 38 лет. Утром ее разбудила и поздравила дочка, а супруг подарил огромную корзику цветов.

Супруг подарил Илане огромную корзину цветов. Фото: соцсети актрисы

В день рождения актриса поделилась фото в бикини и написала: «И пусть я сейчас в дождливой Москве, а не на Мальдивах, принимаю поздравления».

В день рождения звезда экранов похвасталась фото в бикини. Фото: соцсети актрисы

В комментариях поклонники не только поздравили ее с праздником, но и сделали множество комплиментов фигуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«"Съедают" пышные формы Коки и длинные ноги Погребняк»: стилист показала, какие купальники портят фигуру звезд. Стилист показала, какие купальники нельзя носить Клаве Коке, Марии Погребняк и Наталье Подольской (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru