Сын бизнесмена, убившего 13-летних школьниц, подкупил свидетельницу за 500 тысяч: она спустила деньги и пошла в полицию

По версии следствия, в подкупе участвовали пять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сын екатеринбургского бизнесмена Андрея Шевнина – Михаил передал свидетельнице по уголовному делу отца 500 тысяч рублей в декабре 2025 года. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Предпринимателя судят по обвинению в убийстве и изнасиловании двух 13-летних школьниц в 1994 году.

По версии следствия, о передаче денег женщине, которая в 90-х дружила с убитыми девочками, знал бизнесмен, его знакомая Елена Мирюгина, а также адвокаты Алексей Рябцев и Жанна Калегина.

Но уже в начале 2026 года свидетельница, потратив почти 400 тысяч, решила во всем сознаться и написала явку с повинной. После чего Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 309 УК РФ «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу, совершенный организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья указанных лиц».

Андрей Шевнин, Елена Мирюгина и Жанна Калегина не признали вину, а Алексей Рябцев и Михаил Шевнин заключили досудебное соглашение.

Напомним, что бизнесмен был задержан в октябре 2024 года вместе со своим знакомым Василием Кузнецовым. По версии правоохранителей, вечером 16 октября 1994 года друзья вместе с дядей Андрея Шевнина убили подруг в квартире на улице Начдива Онуфриева.

Василий Кузнецов на месте убийства девочек. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Сначала Андрей Шевнин и его родственник расправились с первой жертвой. Но испугавшись, что вторая школьница сможет дать против них показания, попросили Василия Кузнецова заманить несовершеннолетнюю к ним домой. Там они изнасиловали девочку и зарезали. После чего вывезли тела к Чусовскому озеру и подожгли.

– Желая быть уверенными в наступлении смерти второй малолетней, дополнительно нанесли ей клинком острого ножа не менее 10 ударов в область шеи, грудной клетки и живота. Кроме того, они подожгли трупы убитых, после чего совместно покинули место происшествия, – сообщают в прокуратуре Свердловской области.

В мае 2026 года в аварии погибла жена Андрея Шевнина. Мотоцикл Натальи Шевниной влетел в автомобиль местного адвоката Ильи Кочетова, после этого защитник приостановил свой статус.

Андрей Шевнин с женой Натальей Фото: читатель «КП».

Расследование по факту ДТП передали в Следственный комитет, но сейчас ведомство ожидает результаты автотехнической экспертизы.

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