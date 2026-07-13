Андрей Шевнин находится под стражей с октября 2024 года, вину в расправе над девочками он не признает Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбургский бизнесмен Андрей Шевнин, обвиняемый в убийстве и изнасиловании двух 13-летних, дал показания против своего адвоката Алексея Рябцева. По данным «КП-Екатеринбург», предприниматель возложил на защитника вину по уголовному дело о подкупе свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что в рамках расследования уголовного дела между фигурантами пройдут очные ставки. Алексей Рябцев заключил со следствием досудебное соглашение, после чего был отпущен под запрет определенных действий и вернулся к работе. На свободе остается и старший сын Андрея Шевнина – Михаил.

Обвинение в подкупе свидетеля также предъявили знакомой бизнесмена Елене Мирюгиной и адвокату Жанне Калегиной. Они не признали вину и находятся под домашним арестом. Инсайдер «КП-Екатеринбург» отметил, что одним из доказательств по уголовному делу стала переписка Алексея Рябцева с Жанной Калегиной.

В начале года свидетель, знавшая убитых девочек, получила полмиллиона рублей. Однако потратив 400 тысяч, решила написать явку с повинной.

– Есть основания полагать, что Жанна Калегина могла давать рекомендации своему коллеге. И интересоваться подробностями передачи денег, – добавил собеседник.

Андрей Шевнин был задержан в октябре 2024 года вместе с другом молодости Василием Кузнецовым. Последний дал признательные показания об убийстве и изнасиловании девочек. Как полагает следствие, Андрей Шевнин с дядей (числится пропавшим без вести. – Прим. ред.) заманили школьницу в квартиру на улице Начдива Онуфриева, где изнасиловали и убили.

Место обнаружения тел девочек. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Опасаясь, что подруга погибшей может стать свидетелем, они попросили Кузнецова привести ее в ту же квартиру. Девочка согласилась поехать со знакомым, позже ее также изнасиловали и убили. Тела подруг обнаружили у Чусовского озера.

В ходе судебного заседания 13 июля государственный обвинитель начал оглашать показания Кузнецова. Сам Андрей Шевнин отрицает свою причастность к убийству девочек. Нам удалось связаться с Алексеем Рябцевым, но адвокат отказался комментировать свое уголовное преследование.

В мае 2026 года в аварии погибла супруга бизнесмена Наталья Шевнина. Женщина разбилась на мотоцикле, врезавшись в автомобиль адвоката Ильи Кочетова.

Наталья Шевнина скончалась 20 мая 2026 года, мужу не дали проститься с ней Фото: читатель «КП».

После этого юрист приостановил адвокатский статус. Как стало известно «КП-Екатеринбург», материалы по факту аварии направили в Следственный комитет.

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