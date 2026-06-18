Будучи в СИЗО Андрей Шевнин потерял самого близкого человека – жену Наталью. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге судят бизнесмена и владельца сети салонов красоты 50-летнего Андрея Шевнина. Его обвиняют в убийстве и изнасиловании двух 13-летних школьник, которое произошло 30 лет назад.

Но пока Шевнин сидел в СИЗО, злой рок настиг его близких. Сначала старшего сына задержали по подозрению в подкупе свидетеля, потом – жена Наталья погибла в аварии на «Харлее» мужа. «Комсомолка» собрала все, что известно об этой истории.

Андрей Шевнин с женой Натальей. Фото: читатель «КП»

УБИТЫ ДВЕ ЮНЫЕ ДЕВОЧКИ

«На 17-м километре Чусовского тракта <…> возвращавшиеся с рыбалки мужчины наткнулись на обгоревшие трупы двух девочек. Тела их были зверски исколоты. Скорее всего, трупы везли сюда, чтобы сбросить в Чусовское озеро, но дорогу машине, видимо, преградила траншея, так что преступники вынуждены были выбросить страшный груз в этом болотистом месте». Это вырезка из газеты «Вечерний Екатеринбург» за 17 октября 1994 года.

Позднее станет известно, что были изнасилованы и убиты две девочки. Обеим было по 13 лет. Катя и Наташа дружили. Обе были из неблагополучных семей и состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Обе прогуливали школу, сбегали из дома, участвовали в кражах и, не смотря на юный возраст, пили и курили. Запросто могли связаться с плохой компанией. Но кто мог сотворить с ними такое зверство?

В те годы преступников так и не поймали. Однако в числе подозреваемых были 18-летние Андрей Шевнин и его друг Василий Кузнецов. Правда, улик, чтобы отправить их за решетку, следствию не хватило.

ПРЕСТУПНИКИ НАЙДЕНЫ СПУСТЯ 30 ЛЕТ

К делу вернулись в 2024 году.

Следователи по крупицам восстанавливали то, что случилось 16 октября 1994 года. По их версии в тот день подруги познакомились с компанией взрослых 18-летних парней. Те предложили выпить и привели доверчивых девчонок в квартиру на улице Начдива Онуфриева. А дальше начался ад. Катю и Наташу изнасиловали, задушили и нанесли несколько ножевых ранений. Видимо, чтобы убедиться, что девочки мертвы и никого не выдадут. После этого тела погрузили в машину и вывезли на берег Чусовского озера. Там облили бензином и подожгли.

Андрея Шевнина задержали в октябре 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Была проведена ДНК экспертиза. Сравнение с образцами, изъятыми тогда с места происшествия, дало стопроцентное совпадение. «Взрослыми парнями» оказались те самые Андрей Шевнин и Василий Кузнецов. Но за 30 лет многое изменилось.

Шевнин построил прибыльный бизнес на салонах красоты, обзавелся несколькими квартирами, ездил на дорогих машинах и мотоциклах. Любящий муж, отец…

Кузнецов большую часть жизни провел в местах не столь отдаленных. Отсидел за «Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости» (ст.119 УК РСФСР), «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст.111 УК РФ), «Кражу» (ст. 158 УК РФ) и «Незаконный оборот оружия» (ст. 222 УК РФ).

Василий Кузнецов показал следователям, где оставил тела девочек. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Шевнина и Кузнецова задержали 23 октября 2024. Последний в надежде смягчить наказание, быстро дал показания, подтвердив роль Андрея в изнасилованиях и убийствах. И даже показал точное место, где они поджигали тела.

- Я не виноват, он меня оговаривает! — твердил Шевнин из-под стражи.

Обоих отправили в СИЗО. Но еще на этапе следствия Василий Кузнецов скончался.

ЗАДЕРЖАНИЕ СЫНА

Подвижек в деле ожидал не только сам бизнесмен, но и его семья — жена Наталья и дети: сын кадет и уже 18-летняя дочь. Плюс от первого брака у Андрея Шевнина есть взрослый сын Михаил. Но в 2026 году процесс в Ленинском суде сильно «забуксовал». Официальная причина – из-за высокой загруженности.

На деле же, в конце зимы вскрылось новое преступление бизнесмена. Оказалось, сидя за решеткой, он попытался себя «отмазать». По версии следствия, Шевнин дал указание Михаилу, знакомой Елене Мирюгиной, а также адвокатам Алексею Рябцеву и Жанне Калегиной передать 500 тысяч рублей одному из ключевых свидетелей со стороны обвинения.

Мать Андрея Шевнина Галина Ткач и ее старший внук Михаил Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Речь идет о женщине, которая дружили с убитыми девочками в 1994-м.

- Кроме того готовился еще один подкуп – бывшей соседки школьниц. Она также готовилась дать показания в суде. В попытке ее выследить Михаил Шевнин засунул ей в дверь квартиры спичку. Так он проверял, заходил ли кто-то домой. Но застать женщину он не успел, - рассказывает источник «КП-Екатеринбург».

Всех четверых задержали сразу после новогодних праздников. Подкуп свидетеля группой лиц – тяжкий состав преступления, статья предусматривает от 3 до 7 лет колонии. Михаил Шевнин и Алексей Рябцев признали вину, Елена Мирюгина и Жанна Калегина – нет.

Поэтому первые на свободе под запретом определенных действий, а женщины – под домашним арестом.

Жанна Калегина не признала вину в подкупе свидетеля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Все четверо ждут, когда следствие передаст документы в суд. Наказание за подкуп свидетеля грозит и самому Андрею Шевнину, но он свою причастность отрицает.

ПОТЕРЯЛ ЖЕНУ

А вечером 19 мая в центре Екатеринбурга произошло смертельное ДТП. Женщина на Harley-Davidson столкнулась с Toyota RAV4. Кроссовер, за рулем которого находился адвокат Илья Кочетов, не пропустил байкершу при повороте налево. Удар — и двухколесный конь превратился в груду металла. Женщину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но следующим вечером она скончалась, не приходя в сознание.

Наталья Шевнина попала в аварию на следующий день после Дня рождения, ей было 44 года. Фото: читатель «КП»

Погибшей оказалась жена Шевнина Наталья. Она, как и муж любила кататься на мотоцикле по ночному городу, это был ее своего рода способ медитации.

– Реветь хочется каждый день. Дети остались матери. Когда я приехала на место аварии, Наташа даже дышать не могла – ребра пробили легкие. Поэтому ее сразу ввели в кому, – рассказывала свекровь Галина Ткач.

Наталья Шевнина до последнего не верила, что ее муж, с которым она прожила более 15 лет, мог совершить такое зверство. Андрей Шевнин узнал о смерти супруги от адвокатов.

– Андрей Владимирович знал, что супруга госпитализирована после аварии, – рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Роман Бикбулатов. – Законодательство не предусматривает возможность обвиняемому, находящемуся под стражей, покидать СИЗО. Даже если скончался кто-то из близких.

Кадр с места аварии 19 мая, спустя 20 часов Наталья Шевнина скончалась в больнице. Фото: читатель «КП»

В настоящее время Шевнин ждет следующего заседания по делу об изнасиловании и убийстве школьниц - оно пройдет в июле. За убийство Наташи и Кати бизнесмену грозит до 20 лет строгого режима. А вот если его признают виновным в изнасиловании девочек – то срок давности по этой статье 15 лет и он уже истек.

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