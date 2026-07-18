Центр Каменска-Уральского уходит под воду. Фото: паблик Инцидент Каменск-Уральский

Жители города Каменск-Уральский в Свердловской области жалуются на подтопления из-за затяжных ливней, которые идут на Среднем Урале несколько недель.

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В четверг и в пятницу сильные дожди прошли на севере региона, после чего вода по горным рекам пошла на юге, где расположены Первоуральск, Екатеринбург и Каменск-Уральский.

Автобусные маршруты пришлось изменить. Фото: паблик Инцидент Каменск-Уральский

Какие улицы перекрыты в Каменске-Уральском из-за паводка

К тому же к выходным ливни с градом вернулись в Каменск-Уральский, из-за чего вода на улицах, как рассказывают «КП-Екатеринбург» местные жители, мешает движению транспорта - из-за водных потоков горожане не могут перейти улицы. Под воду ушел перекресток проспекта Победы и улицы Пушкина, а также улицу Ленина в районе спуска с Вороняцкой горы. Течение оказалось настолько сильным, что вода повредила асфальт по улице Ленина. Также перекрыт перекресток улиц Павлова и Победы.

В мэрии Каменска-Уральского информируют о формировании оперативного штаба под руководством Главы города Алексея Герасимова, члены которого координируют работу дорожных рабочих и специальных служб. Также идет расчистка решеток ливневых канализаций.

Жители не сдаются, так как ситуация пока не критическая. Фото: паблик Инцидент Каменск-Уральский

Так, например, частично изменен маршрут городского автобуса №2. В сторону Кондинки рейсы теперь следуют по проспекту Победы через Соборную площадь. В сторону УАЗа автобус пока следует без изменений через Старый Каменск.

Из-за непогоды мэрия Каменска-Уральского отменила городской фестиваль, перенесен праздничный концерт в честь Дня города и Дня металлурга - оба праздника отмечаются в эти выходные.

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При этом, МЧС, Роспотребнадзор и руководство Свердловской области предупреждают - дожди будут идти еще минимум два дня, поэтому в ряде территорий региона ситуация пока вызывает серьезные опасения - подтоплены дома под Новоуральском, Первоуральском, Ирбитом. Из-за эвакуации животных с затопленных ферм на Ирбитский молочный завод стали отгружать меньше молока, а в поселке Билимбай подготовили пункты временного размещения из-за вероятного повышения уровня воды.

На некоторых улицах движение транспорта пока не перекрыли. Фото: паблик Инцидент Каменск-Уральский

Между тем, с утра перекрыта трасса Серов - Ивдель, которая на 76-м километре ушла под воду. Губернатор региона Денис Паслер признал, что сроки возобновления движения пока назвать сложно. При этом, путей объезда участка нет.