В Свердловской области снижается уровень воды на реках

Вода подтопила несколько участков дорог. Фото: Алексей Никифоров

В Свердловской области 18 июля на реках Ирбит, Нейва, Пышма, Тагил и Сосьва в районе поселка Гари снижается уровень воды. Паводковая ситуация улучшается в Гаринском, Талицком, Камышловском и Тагильском округах, а также возле Нижнего Тагила.

В связи с этим, вода ушла с 23 приусадебных участков и с территории двух частных домов в селе Горбуновское, с трех участков в деревне Лаптева и двух участков в селе Новоалексеевское.

На освобожденных от воды участках приступили к восстановительным работам - расчистке территории и просушке домов, а также вывозу мусора.

Ситуация с паводком в Свердловской области 18 июля 2026 года

При этом, уровень воды из-за дождей продолжает расти на реках Чусовая, Уфа, Тура, Ница, Сосьва и Тавда. Под водой остаются 10 низководных мостов, участок дороги от Верхней Синячихи через Махнево до Болотовского. Разрушен пешеходный подвесной мост в деревне Мартьяново.

Временно прекращено транспортное сообщение с 27 населенными пунктами и пешеходное сообщение с одним поселением. В этих местах дежурят наряды Госавтоинспекции.

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Для жителей населенных пунктов, отрезанных от большой земли, организовали лодочные и паромные переправы, подвоз воды, создали запасы лекарств и продуктов питания, здесь дежурят круглосуточные спасательные посты.

- Все профильные и экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий стихии, - сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Гидрологическая ситуация мониторится круглые сутки. Особый акцент сделан на ситуации на реке Тура в Туринском ГО и МО, где в начале будущей недели прогнозируется подъем воды до опасных отметок.

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