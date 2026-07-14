Так сейчас выглядит Ирбит с высоты. Фото: страница Николая Юдина в ВК

Лето 2026 года уже называют самым дождливым в Свердловской области за всю историю метеонаблюдений. На регион то и дело обрушиваются все новые и новые циклоны. Из-за дождей поднимается уровень воды в реках. Последствия паводка разрушительные: топит дома, разрушает дороги. Режим ЧС уже введен в шести муниципальных образованиях Свердловской области. Рассказываем последние новости о паводке в Свердловской области на 14 июля 2026

Уральцев спасают из зоны паводка Видео: РМК Поиск

Спасатели помогают уральцам в зоне паводка Видео: РМК Поиск

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ПАВОДКЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 14 ИЮЛЯ 2026

От последствий паводка в Свердловской области пострадали жители 20 муниципальных образований. В зоне подтопления, по данным регионального МЧС на 14 июля 2026 года, остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных домов и 1,2 тысячи приусадебных участков. В пунктах временного размещения находится 91 человек, включая 37 детей.

Сотни домов оказались на Урале в зоне подтопления. Фото: Дарья Чепчугова

Спасатели на моторных лодках эвакуируют людей из зоны затопления. Те кто может, выбираются самостоятельно.

- Впервые нас затопило в период с 30 по 2 июля. Тогда вода в доме поднялась на 45 сантиметров. Постепенно вода ушла, мы стали разбирать последствия, но после грозы 10 июля стала намного хуже, - рассказывает жительница села Першино Режевского района Дарья Чепчугова. - Идет сброс воды с Аятского водохранилища. Вода поднимается. У нас забор возле дома, высотой 2,5 метра, полностью ушел под воду. Объявлена эвакуация. Мы с родителями забрали вещи первой необходимости и кота.

Такая обстановка в Ирбитском районе. Фото: Алексей Никифоров

Тяжелая ситуация с выходных остается в Ирбитском муниципальном образовании, где поднялся уровень воды в реке Ница - последние замеры показали, что уровень воды достиг отметки 741 мм. Во вторник, 14 июля 2026 года в Ирбитском МО из-за паводка был введен режим ЧС. В зоне подтопления находятся 20 населенных пунктов, в которых подтоплены 366 придомовых территории, в том числе 194 дома. Организованы пункты временного размещения людей в деревне Фомина, селах Килачевское и Горки, поселке Зайково. Сейчас в них находятся в общей сложности 26 человек.

На ликвидацию последствий паводка направили тяжелую технику и сотни специалистов. Фото: паблик Свердловская область

ЗАТОПИЛО ГОРОДА, СЕЛА И ДОРОГИ: ФОТО И ВИДЕО ПАВОДКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Из-за паводка размывает дороги. Из-за чего Госавтоинспекция вынуждена ограничивать движение:

Подтопило проезжую часть дороги «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов» около поселка Верх-Нейвинский.

В Шалинском МО вода реки Чусовая разрушила подвесной мост в деревне Мартьяново. В Реже из-за разлившейся реки размыло насыпную дамбу.

В Артемовском вода перелилась через плотину реки Арамашка и затопила участок дороги.

На 196 километре дороги «Екатеринбург - Тюмень» было полностью перекрыто движение транспорта. Водой буквально смыло дорогу, а на проезжей части остались огромные провалы.

На трассе Екатеринбург - Тюмень из-за паводка образовались провалы. Фото: паблик Свердловская область

РЕЖИМ ЧС ИЗ-ЗА ПАВОДКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным ГУ МЧС по Свердловской области на 14 июля 2026 года:

Режим ЧС действует в шести муниципальных образованиях. Это Кушвинский МО, Нижнесергинский, Горноуральский, Первоуральский, Староуткинский и Ирбитский.

Режимеповышенной готовности функционирует в:

Нижний Тагил, Алапаевское, Качканарский, Верхнесалдинский, Сосьвинский, Махневский, Нижняя Салда, Верхотурский, Березовский, Талицкий, Камышловский, Гаринский, Сухой Лог, Верхняя Пышма, Шалинский, Невьянский, Байкаловский, Новоуральский, Богданович, Ревда и Красноуфимск.

Вода зашла на крупные аграрные предприятия, откуда эвакуируют скот. Фото: паблик Инцидент Ирбит ЧП в ВК

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ПАВОДОК В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ЧТО ГОВОРЯТ СИНОПТИКИ

По данным синоптиков дожди ожидаются и в ближайшие дни. Всему виной уникальная ситуация, в которой находится Урал. Проще говоря, циклон один за другим заходят на территорию Свердловской области, но уйти не могут.

- С одной стороны циркуляция воздуха складывается такая, что к нам на Урал образуется дорога для циклонов. С другой стороны есть препятствие для ухода циклонов в виде барических гребней (полос повышенного атмосферного давления, - Ред.), которые формируются над западными и центральными районами Сибири, - объясняет главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.

Как в свою очередь объясняет автор тг-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин, сейчас над Уралом находится зона пониженного атмосферного давления. Она преобладает у нас где-то с конца мая и поддерживается тем, что к нам в регион постоянно заходят новые циклоны. Следствие этого – дожди.

Людей эвакуируют на лодках. Фото: паблик Инцидент Ирбит ЧП в ВК

- Также сюда поступает теплый и достаточно влажный воздух со стороны Каспия. Это приводит к возникновению нестабильности атмосферы и развитию таких явлений, как сильные дожди и грозы, - говорит Алексей Пулин.

Подобные сильные и частые дожди в Свердловской области были около десяти лет назад. Но с ситуацией этого года им все-таки не сравниться.

Синоптики осторожно говорят, что на следующей неделе возможен перерыв в осадках. Вероятно, что в Свердловскую область придет антициклон с центром в районе Поволжья и юга европейской части страны. Вполне возможно он достанет до Урала и осадки на какое-то время прекратятся.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По всем вопросам жители могут обращаться: 112 — Единый номер вызова экстренных служб 101 — Пожарно-спасательная служба МЧС России +7 (343) 262-99-99 — Телефон доверия ГУ МЧС России по Свердловской области.

В зоне бедствия - сотни домов. Фото: Алексей Никифоров в ВК

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как получить компенсацию пострадавшим от паводка?

По данным министерства общественной безопасности Свердловской области:

1. О компенсациях и условиях их получения Вопрос компенсаций за утраченное или поврежденное имущество граждан будет рассматриваться в индивидуальном порядке специальной комиссией. Дополнительно профильными службами изучается факт возведения пострадавших домовладений в границах официальных зон подтопления.

2. О размерах выплат и оценке ущерба Оценка нанесенного материального ущерба начнется сразу после завершения паводкового периода и спада уровня воды. Для детального разбора каждой ситуации и формирования списков пострадавших администрация округа организует официальные встречи со всеми жителями.

3. Куда обращаться гражданам и где следить за ситуацией

* Для получения помощи: Жителям необходимо обращаться к руководителям своих сельских территориальных управлений — с ними налажено круглосуточное взаимодействие для оперативного решения вопросов и организации подвоза питьевой воды.

* Актуальная информация о развитии паводковой ситуации публикуется на официальных страницах глав округов «ВКонтакте».