В Свердловской области перекрыли трассу Серов - Ивдель

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области 18 июля перекрыли движение на 76 километре трассы Серов - Североуральск - Ивдель под Североуральском. Ограничения связаны с подтоплением проезжей части.

В региональной Госавтоинспекции подчеркивают, что пути объезда перекрытого участка отсутствуют. Сейчас дорожные службы выставляют временные ограничительные знаки и предупреждающие щиты. Водителей просят заранее просчитывать маршруты.

Отметим, что на нескольких реках Свердловской области снижается уровень воды, из-за чего несколько участков вышли из зоны паводка, а на реке Тура, напротив, уровень воды из-за продолжающихся дождей ко вторнику выйдет на новый пик.