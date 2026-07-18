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НовостиПроисшествия18 июля 2026 7:10

В Свердловской области перекрыли трассу Серов - Ивдель

Пути объезда отсутствуют
Лев ИСТОМИН
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области 18 июля перекрыли движение на 76 километре трассы Серов - Североуральск - Ивдель под Североуральском. Ограничения связаны с подтоплением проезжей части.

В региональной Госавтоинспекции подчеркивают, что пути объезда перекрытого участка отсутствуют. Сейчас дорожные службы выставляют временные ограничительные знаки и предупреждающие щиты. Водителей просят заранее просчитывать маршруты.

Отметим, что на нескольких реках Свердловской области снижается уровень воды, из-за чего несколько участков вышли из зоны паводка, а на реке Тура, напротив, уровень воды из-за продолжающихся дождей ко вторнику выйдет на новый пик.