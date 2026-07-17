Мятежный отец Сергий* стал фигурантом уголовного дела о терроризме

Николай Романов* должен был выйти на свободу, но вместо этого вновь оказался под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий* (Романов) стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Санкции предусматривают от 2 до 5 лет лишения свободы.

Предварительно, уголовное дело было возбуждено свердловским управлением ФСБ. По ходатайству правоохранителей Николая Романова* взяли под стражу. Решение пытались обжаловать в областном суде, но безуспешно. Процесс прошел в закрытом режиме.

Как ранее сообщали «КП-Екатеринбург», экс-схиигумен должен был выйти на свободу из ИК-13 Нижнего Тагила в июле-августе 2026 года.

Он уедет в те места, куда можно добраться лишь на лодке или на вертолете. Он больше не будет вести службы или исповеди. В ИК-13 к нему на свидания ходили сестры, – делились послушники.

В конце декабря 2020 года Николай Романов* был задержан вместе со своим пиарщиком Всеволодом Могучевым. Для штурма монастыря были задействованы сотрудники Росгвардии, МВД и Следственного комитета.

В 2021 году Измайловский суд Москвы приговорил Романова* к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу вероисповедания.

Следствие установило, что своими проповедями экс-священнослужитель призывал монахинь и прихожан к суициду. В 2023 году к этому сроку добавили еще 3,5 года (общий срок составил 7 лет. - Прим.ред.) за возбуждение ненависти и вражды по отношению к представителям другой веры.

Оказавшись в ИК-13, бывший схиигумен пытался попросить помилования у президента и даже просился добровольцем на СВО, но получил отказ из-за возраста.

Напомним, что один из ближайших помощников отца Сергия* – келейник Силуан (в миру Андрей Кузнецов) объявлен в федеральный розыск по обвинению в убийстве трех человек.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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