Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП
В среду, 15 июля, на Екатеринбург обрушился сильнейший ливень и шквалистый ветер. За считанные минуты до начала стихии в городе сработали сирены, через которые население оповестили о непогоде.
Все началось около 15:50. Сначала дождь резко перерос в ливень и ураган, затем деревья стали падать на тротуары и проезжую часть. К слову, на улице Мамина-Сибиряка чудом обошлось без жертв. Тополь упал и перекрыл одностороннее движение в сторону центра. Автомобилистам пришлось объезжать затор по тротуару у БЦ «Манхэттен».
Видео: Екатеринбург №1
В центре встало движение трамваев, а улицу Восточную традиционно затопило. В спальных районах дворы и парковки стали больше похожи на каналы Венеции.
По данным синоптиков, потепления не стоит ждать до 20 июля.
16 июля уральцев ждет дождь с грозой и до +21° днем.
17 июля ожидается слабый дождь, ночью +16°, днем кратковременный дождь +20°.
18 июля ночью + 16°, днем до + 20° и кратковременный дождь.
Фото: читатель «КП».
Фото: Алина СУРИНА. Перейти в Фотобанк КП
Напомним, что в области сразу несколько районов пострадали от паводка. В первую очередь – Ирбит, где уже началась эвакуация ряда территорий.
Вот так екатеринбуржцы спасаются в центре города. Видео: Интересный Екатеринбург
Непогода в Сысертском районе
По данным на 15 июля, там подтоплены приусадебные участки и придомовые территории по 226 адресам, в том числе 165 жилых домов и дач, где проживает 335 человек.
– Пожалуйста, трезво оцените необходимость оставаться в доме. Возможно гораздо безопаснее будет выехать к родственникам или в пункт временного размещения. Напомню, спасатели продолжают патрулирование территории, отрабатывать заявки на адресную помощь, – сообщил глава Ирбита Николай Юдин.
На данный момент подтопления в двух десятках муниципалитетов. Кому положены выплаты в результате паводка вы можете узнать в материале «КП».
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