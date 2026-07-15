За час мегаполис погрузился под воду Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 15 июля, на Екатеринбург обрушился сильнейший ливень и шквалистый ветер. За считанные минуты до начала стихии в городе сработали сирены, через которые население оповестили о непогоде.

Последние новости об урагане в Екатеринбурге на 15 июля 2026

Все началось около 15:50. Сначала дождь резко перерос в ливень и ураган, затем деревья стали падать на тротуары и проезжую часть. К слову, на улице Мамина-Сибиряка чудом обошлось без жертв. Тополь упал и перекрыл одностороннее движение в сторону центра. Автомобилистам пришлось объезжать затор по тротуару у БЦ «Манхэттен».

На Заводской упавшие деревья разбили окна в доме Видео: Екатеринбург №1

Последствия урагана в Екатеринбурге 15 июля 2026

В центре встало движение трамваев, а улицу Восточную традиционно затопило. В спальных районах дворы и парковки стали больше похожи на каналы Венеции.

На улице Металлургов вырвало дерево. Фото: «Инцидент Екатеринбург»

По данным синоптиков, потепления не стоит ждать до 20 июля.

Потоп на Восточной в Екатеринбурге 15 июля 2026

16 июля уральцев ждет дождь с грозой и до +21° днем.

17 июля ожидается слабый дождь, ночью +16°, днем кратковременный дождь +20°.

18 июля ночью + 16°, днем до + 20° и кратковременный дождь.

Фото и видео урагана в Екатеринбурге 15 июля 2026

На Мамина-Сибиряка дерево перекрыло движение Фото: читатель «КП».

Улица Восточная превратилась в озеро Фото: Алина СУРИНА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что в области сразу несколько районов пострадали от паводка. В первую очередь – Ирбит, где уже началась эвакуация ряда территорий.

Шторм в Екатеринбурге 15 июля 2026 года Вот так екатеринбуржцы спасаются в центре города. Видео: Интересный Екатеринбург

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Екатеринбург накрыл сильнейший ураган

На Мамина-Сибиряка у БЦ «Манхэттен» дерево рухнуло на проезжую часть

По данным на 15 июля, там подтоплены приусадебные участки и придомовые территории по 226 адресам, в том числе 165 жилых домов и дач, где проживает 335 человек.

– Пожалуйста, трезво оцените необходимость оставаться в доме. Возможно гораздо безопаснее будет выехать к родственникам или в пункт временного размещения. Напомню, спасатели продолжают патрулирование территории, отрабатывать заявки на адресную помощь, – сообщил глава Ирбита Николай Юдин.

На данный момент подтопления в двух десятках муниципалитетов. Кому положены выплаты в результате паводка вы можете узнать в материале «КП».

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