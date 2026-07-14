Свердловские власти объяснили, кто сможет получить компенсацию после паводков

Из-за паводка десятки домов оказались в зоне подтопления. Фото: Алексей Никифоров

В Свердловской области продолжают ликвидировать последствия паводков. Вода подступила к населенным пунктам после череды сильных ливней и гроз, реки выходят из берегов. Из-за этого топит не только дороги, но и дачные участки вместе с жилыми домами.

По данным МЧС на 14 июля, в 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных домов, 1252 приусадебных участка, три участка автомобильных дорог и девять низководных мостов.

Затопленные сёла в Свердловской области с высоты птичьего полета Кадры последствий разгула стихии в Свердловской области после сильных ливней с высоты птичьего полёта. Под воду ушли дороги и дома. Уже почти месяц регион страдает от затяжных дождей. Вода в реках продолжает прибывать, из-за чего зона подтопления расширяется.

Люди временно оставляют хозяйство. Чуть меньше ста человек разместились в пунктах временного размещения, кто-то перебрался к родственникам. У некоторых уральцев имущество сильно пострадало, о чем рассказывали сами пострадавшие от природной стихии.

В Министерстве общественной безопасности Свердловской области уральцам объяснили, кто может претендовать на выплаты компенсаций

- Вопрос компенсаций за утраченное или поврежденное имущество граждан будет рассматриваться в индивидуальном порядке специальной комиссией. Дополнительно профильными службами изучается факт возведения пострадавших домовладений в границах официальных зон подтопления, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Министерстве.

По данным МОБ, оценка нанесенного материального ущерба начнется сразу после того, как спадет уровень воды и паводок закончится. Для того, чтобы каждый случай подтопления был разобран, администрации округов проведут встречи с местными жителями. После чего будет сформирован список пострадавших.

- Для получения помощи жителям необходимо обращаться к руководителям своих сельских территориальных управлений. С ними налажено круглосуточное взаимодействие для оперативного решения вопросов и организации подвоза питьевой воды, - заключили в Министерстве.

Напомним, в ряде муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, в списке оказались Ирбитский МО, Кушвинский, Нижнесергинский, Горноуральский, Первоуральский и Староуткинский. В режиме повышенной готовности находятся Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Сухой Лог, Ревда, Красноуфимск и другие территории.

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