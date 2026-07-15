Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП
Дождливое лето на Урале продолжается. Пока в Ирбите эвакуируют жителей с затопленных территорий, Екатеринбург накрыло ветром и сильным ливнем с грозой. На улице Мамина-Сибиряка у БЦ «Манхэттен» дерево рухнуло на проезжую часть. Автомобилистам приходится объезжать пробку прямо по тротуару.
Сообщается, что деревья также рухнули на улице Металлургов и Бажова.
В центре остановлено движение трамваев и троллейбусов. В Дептрансе города уточнили, что причиной стало скопление ливневых вод на проезжей части. Затопило перекрестки Луначарского - Декабристов и Малышева - Добролюбова. Задержано движение трамваев 3, 6, 10, 20, 21 и троллейбусов 25, 26, 35, 37.
Прогнозы синоптиков неутешительные, 16 июля уральцев ждет дождь с грозой и до +21° днем.
17 июля ожидается слабый дождь, ночью +16°, днем кратковременный дождь +20°.
18 июля ночью + 16°, днем до + 20° и кратковременный дождь.
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