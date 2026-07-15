На улице Мамина-Сибиряка дерево перекрыло движение, автомобилисты едут по тротуару Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дождливое лето на Урале продолжается. Пока в Ирбите эвакуируют жителей с затопленных территорий, Екатеринбург накрыло ветром и сильным ливнем с грозой. На улице Мамина-Сибиряка у БЦ «Манхэттен» дерево рухнуло на проезжую часть. Автомобилистам приходится объезжать пробку прямо по тротуару.

Сообщается, что деревья также рухнули на улице Металлургов и Бажова.

В центре остановлено движение трамваев и троллейбусов. В Дептрансе города уточнили, что причиной стало скопление ливневых вод на проезжей части. Затопило перекрестки Луначарского - Декабристов и Малышева - Добролюбова. Задержано движение трамваев 3, 6, 10, 20, 21 и троллейбусов 25, 26, 35, 37.

Прогнозы синоптиков неутешительные, 16 июля уральцев ждет дождь с грозой и до +21° днем.

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17 июля ожидается слабый дождь, ночью +16°, днем кратковременный дождь +20°.

18 июля ночью + 16°, днем до + 20° и кратковременный дождь.

На Мамина-Сибиряка у БЦ «Манхэттен» дерево рухнуло на проезжую часть

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