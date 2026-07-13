Магомедрасула Алидарова признали виновным в убийстве 43-летней Ирины Артамоновой. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда/предоставила дочь Ирины

На Урале вынесли приговор мужу блогерши Ирины Костылевой. 34-летнего Магомедрасула Алидарова признали виновным в убийстве 43-летней жительницы Нижней Туры Ирины Артамоновой и покушении на убийство ее мужа. Трагедия произошла утром 1 августа 2025 года. Супруги шли в магазин, когда на них неожиданно напал неадекватный мужчина…

УМЕРЛА У МУЖА НА РУКАХ

Видео нападения на 43-летнюю женщину в Нижней Туре Видео: предоставил источник «КП»

Ирина и Виктор Артанововы шли в магазин. Мимо них на самокате проезжал неизвестный обоим супругам мужчина, но, увидев Ирину, резко затормозил. Оказалось, мужчина перепутал женщину со своей женой – ее тоже зовут Ирина.

- Скорее всего, он был под какими-то веществами, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» дочь убитой. - Мужчина прокричал мамино имя, а потом стал ее оскорблять, затем вытащил нож, начал махать им, а потом ударил мою маму в грудь. Отчиму он попал в плечо и едва не задел сонную артерию. Мама умерла у отчима на руках до приезда скорой помощи.

У Ирины осталась 21-летняя дочь Анастасия. Фото: предоставила дочь женщины

Кадры этого момента попали на видео – их снял очевидец. На записи видно, как мужчина в черной одежде ударяет Ирину, от удара она падает на асфальт. Слышны крики: «Чего ты руками махаешь?! Не трогай ее!» К нападавшему подбегает мужчина в сером спортивном костюме (Виктор) и пытается увести его от жены. По словам самого Виктора, он попытался увести жену к соседнему дому, но неадекватный мужчина пошел за ними.

- Он был в невменяемом состоянии. Ударил мою жену прямо в сердце. Перед этим он ухмылялся и что-то кричал. Все, что было дальше, для меня – как в тумане, - рассказывал «КП-Екатеринбург» Виктор.

Мужчина избил Ирину и напал на нее с ножом. Фото: предоставили очевидцы

Очевидцы помогли паре вызвать скорую и полицию. Спасти Ирину так и не удалось. Виктора увезли в больницу, а нападавшего поймали и задержали в соседнем дворе. Через несколько дней его отправили в СИЗО.

В УБИЙЦЕ УЗНАЛИ МУЖА БЛОГЕРШИ

Задержанным оказался местный житель Магомедрасул Алидаров. Ему предъявили обвинения по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и ч.3 ст. 30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений).

Жители Нижней Туры узнали в обвиняемом гражданского мужа блогерши Ирины Костылевой, которая также живет в Нижней Туре. Домохозяйка и мать троих детей прославилась, снимая видео о том, как ест на камеру. Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, что на женщину не раз жаловались местные жители, обвиняя ее в плохом воспитании детей и некрасивом поведении на камеру.

В обвиняемом узнали гражданского мужа блогерши Ирины Костылевой, прославившейся роликами, в которых она ест на камеру. Фото: скриншот из видео

Вскоре после задержания гражданского супруга блогер опубликовала видео, в котором заявила, что будет поддерживать мужа, несмотря ни на что. При этом, по словам дочери убитой Ирины Артамоновой, женщина даже не принесла извинений и не выразила соболезнования семье. С «КП-Екатеринбург» Ирина Костылева также общаться не стала.

В соцсетях Ирина Костылева не показывала мужа, но жители Нижней Туры сразу узнали в нем нападавшего. Фото: соцсети блогерши

- Еще ничего не знают ни в прокуратуре, ни адвокат. Все еще только началось, я отказываюсь комментировать, - заявила Костылева и бросила трубку.

ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ НА 10 ЛЕТ

11 марта 2023 года прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение. В ведомстве подтвердили, что в момент убийства обвиняемый был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

- Он нанес женщине не менее двух ударов кулаком в область головы и не менее одного удара ногой в туловище. После чего ножом ударил женщину в грудную клетку, затем напал на ее супруга и нанес один удар в область надплечья, - раскрыли в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кадры нападения попали на видео. Фото: предоставили очевидцы

13 июля 2026 года Магомедрасулу Алидарову вынесли приговор. Свердловский областной суд признал его виновным по обеим статьям и назначил ему наказание в 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

- В суде Магмедрасуд Алидаров свою вину признал частично, отметив, что убил потерпевшую на почве ссоры, а ее супругу на этой же почве причинил вред здоровью, - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, по данным начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, в 2023 году Магомедрасул Алидаров был осужден за нарушение ПДД. Ранее он занимался обслуживанием и ремонтом автомобилей.

Ирина служила в военной части и была старшим сержантом. Фото: предоставила дочь Ирины

У Ирины Артамоновой осталась 21-летняя дочь Анастасия. Убитая жила в Нижней Туре, но работала в закрытом городе Лесном – служила в воинской части. Близкие и знакомые запомнили ее как добрую и отзывчивую женщину, всегда готовую прийти на помощь.

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