24-летенего Михаила Гринько (слева) обвиняют в избиении 43-летнего дантиста Наила Нафикова. Фото: соцсети/предоставил сын погибшего

Хоккеист из Первоуральска, обвиняемый в избиении дантиста, предстанет перед судом. 43-летнего Наила Нафикова до смерти избили вечером 31 марта. В нападении обвиняют 24-летнего спортсмена Михаила Гринько. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

«СДЕЛАЛ ЗАМЕЧАНИЕ ИЗ-ЗА СОБАКИ»

Появилось видео последних минут жизни дантиста, забитого до смерти на Урале Видео: читатель «КП»

Вечером 31 марта 2026 года Наил Нафиков отправился в круглосуточный киоск. Как рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» сын Наила, там у его отца случился конфликт с другим покупателем, с которым он был не знаком.

- Папа сделал замечание из-за его собаки, с которой молодой человек зашел в киоск. Между ними возникла ссора. Папа вышел на улицу, но парень догнал его, забил и запинал до смерти, - говорил сын погибшего.

Последние минуты жизни дантиста попали на видео. На кадрах видно, как один человек лежит на асфальте, а другой избивает его руками и ногами.

Прохожие вызвали скорую и полицию. Подозреваемого быстро задержали. Им оказался 24-летний хоккеист из Первоуральска Михаил Гринько. Ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 3 апреля Михаила Гринько отправили в СИЗО.

НАНЕС НЕ МЕНЕЕ 23 УДАРОВ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в момент нападения парень был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

- Обвиняемый нанес потерпевшему не мене 23 ударов в область лица, головы, туловища и нижних конечностей, причинив своими действиями телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, находящуюся в прямой связи с наступлением его смерти. Обвиняемый признал вину частично, - рассказали в ведомстве.

Михаилу грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Суды Свердловской области

18 июня 2026 года прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение. Материалы дела переданы в суд.

Напомним, Михаил Гринько профессионально занимавшегося хоккеем с мячом. Несколько лет он жил в Удмуртии и играл за местный клуб, затем вернулся в родной Первоуральск, где работал на заводе и занимался подработками. Родные Михаила не верят, что он мог совершить такое преступление.

- Все просто в шоке. Семье Миши сейчас очень тяжело, родственники ни с кем не хотят общаться. Никогда не замечали, чтобы он проявлял к кому-то агрессию. Не верится, что он мог кого-то обидеть. Но никто не знает правды, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» знакомая семьи обвиняемого.

У погибшего 43-летнего Наила Нафикова остались жена и единственный сын. В Первоуральске он работал в стоматологической клинике зубным техником.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru