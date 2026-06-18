Хоккеист из Первоуральска, обвиняемый в избиении дантиста, предстанет перед судом. 43-летнего Наила Нафикова до смерти избили вечером 31 марта. В нападении обвиняют 24-летнего спортсмена Михаила Гринько. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.
«СДЕЛАЛ ЗАМЕЧАНИЕ ИЗ-ЗА СОБАКИ»
Видео: читатель «КП»
Вечером 31 марта 2026 года Наил Нафиков отправился в круглосуточный киоск. Как рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» сын Наила, там у его отца случился конфликт с другим покупателем, с которым он был не знаком.
- Папа сделал замечание из-за его собаки, с которой молодой человек зашел в киоск. Между ними возникла ссора. Папа вышел на улицу, но парень догнал его, забил и запинал до смерти, - говорил сын погибшего.
Последние минуты жизни дантиста попали на видео. На кадрах видно, как один человек лежит на асфальте, а другой избивает его руками и ногами.
Прохожие вызвали скорую и полицию. Подозреваемого быстро задержали. Им оказался 24-летний хоккеист из Первоуральска Михаил Гринько. Ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 3 апреля Михаила Гринько отправили в СИЗО.
НАНЕС НЕ МЕНЕЕ 23 УДАРОВ
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в момент нападения парень был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
- Обвиняемый нанес потерпевшему не мене 23 ударов в область лица, головы, туловища и нижних конечностей, причинив своими действиями телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, находящуюся в прямой связи с наступлением его смерти. Обвиняемый признал вину частично, - рассказали в ведомстве.
18 июня 2026 года прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение. Материалы дела переданы в суд.
Напомним, Михаил Гринько профессионально занимавшегося хоккеем с мячом. Несколько лет он жил в Удмуртии и играл за местный клуб, затем вернулся в родной Первоуральск, где работал на заводе и занимался подработками. Родные Михаила не верят, что он мог совершить такое преступление.
- Все просто в шоке. Семье Миши сейчас очень тяжело, родственники ни с кем не хотят общаться. Никогда не замечали, чтобы он проявлял к кому-то агрессию. Не верится, что он мог кого-то обидеть. Но никто не знает правды, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» знакомая семьи обвиняемого.
У погибшего 43-летнего Наила Нафикова остались жена и единственный сын. В Первоуральске он работал в стоматологической клинике зубным техником.
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