Семья лыжника, избившего подростка, закатила скандал после приговора: видео

На приговор Шушарин пришел с женой (в синем платье) и мамой Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чкаловском районном суде вынесли приговор 39-летнему Якову Шушарину, который избил школьника на снегокате. Напомним, инцидент произошел 17 января 2026 года на Уктусе. Яков вместе с супругой учил кататься на лыжах свою 4-летнюю дочку. Рядом с ними на снегокате катался 13-летний Властимир, но в какой-то момент парень понял, что летит прямо на супружескую пару. Он попытался избежать столкновения и завалился в бок, но все равно сшиб с ног женщину. Сразу после этого на него с кулаками накинулся Шушарин.

ИСПУГАЛСЯ ЗА СВОЮ СЕМЬЮ

В Екатеринбурге на Уктусе мужчина набросился с кулаками на ребенка Видео: телеграм-канал «Записки роскошной мамы»

- В супругу влетел молодой человек на снегокате. У меня сложилось впечатление, что он сделал это намеренно, поскольку он даже не крикнул о том, чтобы мы отошли. Я был в состоянии шока, поэтому накинулся на него. Очень испугался за семью, - ранее рассказывал «КП-Екатеринбург» Яков.

После инцидента, по словам Кристины Назыровой - мамы Властимира, Яков вместе с семьей продолжал кататься на лыжах, а также зашел в кафе. Лыжника искали несколько дней. А 20 января он сам явился в отдел полиции.

- Яков вел себя спокойно, не демонстрировал из себя, что называется, бывалого. Он выразил сыщикам готовность ответить за свой неразумный поступок, - сообщал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Вероятно, Яков надеялся, что его не вычислят, поскольку он сделал новую прическу и сбрил приметные густые тёмные усы, засветившиеся на фото в Интернете.

Лыжник объяснил, почему избил 13-летнего школьника на Уктусе Видео: предоставлено мамой пострадавшего мальчика

Якову предъявили обвинение по 213 статье УК РФ (Хулиганство). Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил мужчину в СИЗО. Во время избрания меры пресечения лыжник расплакался и назвал себя «плохим примером для дочери». В ходе расследования Шушарину предъявили второе обвинение - по пунктам «в», «д» второй части 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда совершенное в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений).

Во время избрания меры пресесечения Шушарин заявил, что он плохой пример для дочери Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В апреле Шушарина выпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Его дело поступило в суд.

СЛОМАН НОС, ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА

Что же касается пострадавшего школьника, то врачи диагностировали у Властимира черепно-мозговую травму, в том числе и сотрясение мозга, гематомы, ссадины, перелом носа. Как говорила мама мальчика, в будущем ее сыну придется делать операцию по исправлению носа: сейчас он сильно искривлен.

Также в деле, по словам Кристины Назыровой, присутствует второй потерпевший - друг Властимира. Максим, так зовут школьника, в день инцидента он также катался на снегокате.

Сначала мужчину отправили в СИЗО Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Сейчас они боятся даже сами ходить до школы, потому что опасаются, что с ними могут что-то сделать. Да и я сама переживаю, мне приходится отвозить сына в школу, хотя он раньше самостоятельно добирался на автобусе, - ранее говорила «КП-Екатеринбург» Кристина Назарова. - У сына сейчас головные боли, как я поняла, это последствия черепно-мозговой травмы. Он посещает невролога и ближайшие 2-3 года будет стоять на учете.

ПРИГОВОР

В ходу судебных прений гособвинитель запросил для лыжника 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор Якову Шушарину огласили 16 июня в Чкаловском райсуде Екатеринбурга. Его приговорили 4 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Также он будет обязан выплатить 400 тысяч компенсации в пользу пострадавшего.

После оглашения приговора начался скандал.

Приговор лыжнику, избившему подростка, обернулся скандалом

Вместо Якова Шушарина на вопросы журналистов начала отвечать его супруга. Она заявила, что их семья не согласна с приговором и будет его обжаловать.

- Мать не соблюдает правила по воспитанию своего сына, - заявила женщина.

Супруга лыжника настаивала на том, что кататься на снегокате на горно-лыжном склоне запрещено. По ее мнению, если бы мама Властимира запрещала ему это делать, то инцидента с избиением бы не произошло. Аналогично в защиту лыжника, избившего подростка, высказалась и его мать.

В какой-то момент Яков Шушарин не выдержал и также решил высказаться.

- А если бы 4-летняя дочь погибла, кто бы отвечал за это? - заявил Шушарин.

Затем семья подсудимого обрушилась на Кристину Назырову и ее подругу с эмоциональным спичем.

Мама подростка, услышав приговор суда, расплакалась.

- Подсудимый совершенно не раскаивается. Он не принес никаких извинений. Наоборот, нападает. Он убежден, что это мой сын виноват, что все увечья он получил за счет падения. Он все перевернул. Это очень жестоко с его стороны. Мало того, что он избил моего сына, так еще и твердит, что мы виноваты, оспаривает каждое решение. Яков и его семья пытаются уйти от ответственности, - рассказала Кристина Назырова.

Мама школьника, которого избил лыжник, высказалась о приговоре

Во время процесса выяснилось, что семья Шушарина написала на Кристину и маму второго пострадавшего заявление в полицию - чтобы семьи проверили и при необходимости поставили на учет в ПДН.

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