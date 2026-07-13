Что стало с 16-летней школьницей, выжившей в страшном ДТП: ее подруги сгорели вместе с водителем

Несовершеннолетнюю выбросило из салона через окно – это спасло ей жизнь Фото: читатель «КП».

В Екатеринбурге выписали из больницы 16-летнюю Дашу из Полевского, которая выжила в страшной аварии на ЕКАД 1 мая. В тот день четыре подруги отправились кататься Renault, за рулем которой был их 18-летний приятель Алексей.

На 57-километре легковушка летела в Toyota Camry, отлетела в фуру МАН, а затем в Opel. После чего воспламенилась и сгорела дотла. По данным «КП-Екатеринбург», причиной возгорания стало повреждение бензобака.

Последнее видео подруг, которые погибли в страшной аварии на ЕКАДе

Алексей и три девушки на заднем сиденье сгорели заживо. Даша сидела спереди и вылетела из салона через окно. Несколько недель она находилась в ДГКБ № 9. Одной из основных версий случившегося назывался угон иномарки. Как оказалось, у Алексея не было водительского удостоверения. Автомобиль принадлежал сожителю его родственницы.

Сообщалось, что юноша заполучил ключи от автомобиля, так как обещал установить в нем сабуфер.

– Дочь выписали, продолжает лечение на дому, – рассказал «КП-Екатеринбург». – Чем завершилось следствие, нам не сообщают. Как я понял, никакого угона там не было.

По факту смертельной аварии СК возбудил уголовное дело по части 5 статьи 254 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

Напомним, что под Богдановичем в аварии разбилась семья с 3-летним ребенком. Пострадавших доставили в местную больницу, где мужчина, сидевший за рулем «Лады Калины», скончался.

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