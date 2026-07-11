Мужчина скончался в больнице, его жена и ребенок получили травмы. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Семья из Богдановича разбилась на Тюменском тракте. Страшная трагедия произошла 11 июля на 79-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. Как сообщили в свердловском управлении ГАИ, в 13:36 «Лада Калина» выехала на встречную полосу и влетела в фуру Sitrak. От удара легоквушка отлетела в Geely Monjaro. В иномарке ехала 45-летняя женщина из Нового Уренгоя, она не пострадала.

Виновником аварии стал 26-летний мужчина. Вместе с ним в «Ладе» была жена и 3-летний ребенок. Все они были доставлены в больницу, где мужчина скончался.

– На месте происшествия работают экипажи дорожно-патрульной службы. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся необходимые процессуальные действия. Назначено проведение расследования и необходимых экспертиз, – отметили в Госавтоинспекции.

За рулем фуры был 64-летний мужчина, он не пострадал. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Водителей фуры и Geely проверили на опьянение, тест показал отрицательный результат.

Если вы знаете семью, попавшую в аварию, свяжитесь с нашей редакцией.

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