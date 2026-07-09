Мальчика не стало спустя несколько часов после того, как он пожаловался родителям на головную боль. Фото: предоставили родители мальчика

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти 5-летнего Ярослава Королева из Когалыма. Мальчик умер в больнице Сургута. Как рассказывали ранее «КП-Екатеринбург» родители мальчика, их сын жаловался на сильную головную боль, но врачи не обращали на это внимание. Когда ребенку стало совсем плохо, спасти его уже не удалось.

«МАМ, У МЕНЯ ГОЛОВА БОЛИТ»

12 февраля 2026 года у пятилетнего Ярослава началась простуда. Ему выписали лекарства и отправили на больничный. Мальчик уже шел на поправку, но утром 20 февраля вдруг пожаловался родителям на сильную головную боль, тошноту и головокружение. Отец повел сына на прием к педиатру.

- Врач никак не отреагировала на вопрос, что делать с головной болью, сказала, что у сына может быть бронхит и есть подозрения на пневмонию, дала направление на рентген легких и сдачу крови. В тот же день медсестра сообщила жене, что с сыном все в порядке, - рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» отец мальчика Артем Королев.

Ярослав - единственный и долгожданный сын Артема и Ирины. Фото: предоставили родители мальчика

Однако в 3 часа ночи 21 февраля Ярославу резко стало хуже. Мальчик разбудил маму со словами: «У меня очень болит голова. Возьми меня на ручки и отнеси в ванную». Мальчика затошнило, а затем он обмяк на руках у матери.

- Муж вызвал скорую. Врачи быстро приехали. Пока мы собирались с больницу, сын уже стал фиолетового цвета. Мы очень испугались, не понимали, что происходит, - рассказывала мама мальчика Ирина.

По словам родителей, ребенка около 40 минут пытались привести в чувства, а затем доставили в Когалымскую городскую больницу.

- На наши с женой слова о том, что у сына сильно болела голова, не реагировали ни врачи скорой помощи, ни врачи в больнице. Медики предполагали, что сын чем-то отравился и сделали ему промывание, - говорил Артем. - Затем выяснилось, что у сына гидроцефалия (скопление жидкости в головном мозге, - Прим. ред.). Его увезли в реанимацию. Нейрохирург сказал, что нужно ставить дренаж (для оттока жидкости), но сам он это делать боится, и нужно везти сына в больницу в Сургут (в 184 км от Когалыма).

«ПРИВЕЗЛИ СЛИШКОМ ПОЗДНО»

Ярослава доставили в Сургутскую клиническую травматологическую больницу около 8:40. Как рассказывали родители мальчика, в этой больнице мальчику тоже не торопились проводить операцию.

Ярослав рос здоровым и активным ребенком. Фото: предоставили родители мальчика

- В 11:00 ему сделали наружное вентрикулярное дренирование (НВД). Это временная мера перед тем, как ставить дренаж. Спустя полчаса к нам вышел хирург и сказал: «У вашего сына случилось внутрижелудочное кровоизлияние (кровь попала в желудочки головного мозга, где циркулирует спинномозговая жидкость. - Прим. ред.). Его привезли слишком поздно. Сейчас уже ничего нельзя сделать», - передавал слова врача Артем.

Родителям дали возможность попрощаться с сыном, но они не верили в происходящее. А около 19:30 супругам сообщили, что их сына больше нет.

- Сказали, что после пяти попыток реанимаций его сердце не выдержало.

В свидетельстве о смерти, которое выдали родителям, было указано, что ребенок умер от отека головного мозга, внутримозгового и внутрижелудочного кровоизлияние. 24 марта были готовы результаты вскрытия. Прочитав их, супруги пришли в ужас. Согласно выводам экспертов, у мальчика с рождения был неправильно сформировавшийся клубок сосудов, который лопнул.

- У нашего сына не было никаких врожденных заболеваний. Мы очень внимательно следили за его здоровьем и первые три года жизни водили по разным специалистам. Ни один не выявил никаких заболеваний. Мы считаем, что сына не стало из-за халатного отношения врачей, - говорят супруги.

Супруги не могут поверить, что их сына больше нет. Фото: предоставили родители мальчика

20 апреля в Следственном комитете в Когалыме назначили доследственную проверку, а 7 мая – судебно-медицинскую экспертизу. 3 июля в СК в Сургуте (по месту смерти) было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Родители настаивают, чтобы судебно-медицинскую экспертизу провели в «Судебно-экспертном центре Следственного комитета Российской Федерации» и вместе с известным медицинским юристом из Екатеринбурга Юлией Липинской обратились с этой просьбой к Главе СК РФ. После того, как «КП-Екатеринбург» рассказала историю 5-летнего Ярослава, Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее «КП-Екатеринбург» обращалась за комментарием в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.

«Комментировать лечение умершего пациента не можем в силу врачебной тайны. В настоящее время по данному факту работают компетентные органы, им мы предоставляем всю необходимую документацию. Окончательные выводы будут сделаны по результатам их проверки», - сообщили «КП-Екатеринбург» в больнице.

Редакция также запрашивала комментарий в Когалымской городской больнице. На момент публикации получить ответ не удалось. «КП-Екатеринбург» продолжит следить за этой трагической историей.

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