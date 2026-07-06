Альфонс-убийца, отследивший бывшую по iPhone, рвется на свободу: она отказалась мириться и получила 10 ножевых

Сергей Суслин жил и отдыхал за счет Екатерины Шутовой и не мог смириться, когда его бросили Фото: читатель «КП».

Житель Екатеринбурга Сергей Суслин, убивший бывшую сожительницу Екатерину Шутову, в очередной раз попросил об условно-досрочном освобождении.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», приговоренный к 9 годам 3 месяцам заключения ревнивец отбывает свое наказание в исправительной колонии строгого режима № 10, расположенной на окраине мегаполиса. За последние семь лет Сергей Суслин неоднократно подавал прошения об условно-досрочном освобождении и замене неотбытой части наказания на исправительные работы.

Однако каждый раз получал отказ, последний датирован 8 мая 2026 года. Но и теперь Фемида оказалась не на его стороне, поэтому убийца подал очередную апелляцию.

Сергей Суслин расправился с Екатериной вечером 5 апреля 2019 года во дворе на улице 40 лет ВЛКСМ. Как оказалось, мужчина отследил бывшую сожительницу по локатору iPhone. А когда женщина припарковалась на своем Chevrolet, сел на переднее сиденье. Но когда понял, что отношениям пришел конец, достал нож и десять раз ударил Екатерину. Она скончалась на месте в салоне легковушки.

Уже ранним утром Суслин сам пришел в отдел полиции и написал явку с повинной. На тот момент у 34-летней Екатерины был несовершеннолетний сын от первого брака.

– Суслин - самый обыкновенный иждивенец, – рассказывал брат убитой Сергей Муравьев. – Катя познакомила нас, когда уже начала жить с ним. Мы все ей говорили, чтобы она бросала этого альфонса! Она же очень хорошо зарабатывала, а от него не получила ни копейки. Их гражданский брак продлился около двух лет. Все это время он буквально высасывал из нее деньги и даже за ее счет съездил в Абхазию.

Как сообщили в Свердловском областном суде, заседание по рассмотрению апелляционной жалобы Сергея Суслина состоится 20 июля.

Недавно журналисты «Комсомолки» посетили ИК-10 и выяснили, как живут и работают осужденные.

Кстати, именно в этой колонии вторую часть своего срока отбывал некогда знаменитый фотограф Дмитрий Лошагин, убивший свою жену.

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