«Этот альфонс караулил ее неделю»: стала известна личность убийцы с ЖБИ, который из ревности зарезал женщину

В Екатеринбурге посреди ночи убили 34-летнюю Екатерину Муравьеву (фамилии изменены – прим.ред.). Как стало известно корреспонденту «КП», первым тело нашел 13-летний сын женщины, мальчик забеспокоился пропажей матери и пошел искать ее машину на стоянке. После увиденного мальчик сообщил обо всем отцу (бывшему мужу убитой), после чего тот вызвал полицию.

У Екатерины остался 13-летний сын. Теперь он будет жить со своим отцом. Фото: соцсети

Родственники сразу поняли, кто убийца, но сыщикам не пришлось долго искать его. 36-летний Сергей Ступин сам сдался и написал явку с повинной в третьем часу ночи.

- Подозреваемый задержан, с ним проводится комплекс необходимых следственных действий. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Районным отделом СКР возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса «убийство», предусматривающей вплоть до 15 лет лишения свободы, - отметили в СКР.

Нам удалось пообщаться с братом убитой. По его словам, Сергей уже давно терроризировал Екатерину и угрожал ей расправой.

- Катя живет в Академическом, но из-за него ей приходилось прятаться у бабушки или родителей, - рассказывает брат женщины. – Этот альфонс караулил ее на ЖБИ всю неделю, и в итоге добился своего. Он никогда толком не работал, а все что зарабатывал – пропивал. Когда встречался с Катей, то жил за ее счет. Например, в 2017 году они на ее деньги отдыхали в Абхазии.

Екатерина и Сергей на отпуске в Абхахии. Фото: соцсети

Машина, в которой нашли тело Екатерины, по-прежнему стоит во дворе дома № 22 по улице 40 лет ВЛКСМ.

Машина Екатерины. Именно в ней Сергей убил бывшую сожительницуФото: Олег Галимов

Местные жильцы видели, как утром закованный в наручники Сергей показывал силовикам место преступления.