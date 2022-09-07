23 августа Лошагин вернулся домой к маме и отчиму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Дмитрия Лошагина получил судебный акт из Свердловского областного суда, в котором объясняется, почему фотографа с пятой попытки освободили условно-досрочно. В августе 2013 года главный фотограф конкурса «Мисс Екатеринбург» жестоко расправился с женой-моделью Юлией Прокопьевой. Изуродованное тело девушки нашли в лесу под Первоуральском.

В конце 2015-го суд приговорил Лошагина к 9 годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима. Половину срока он отбывал в ИК-46 в Новой Ляле. Но позже был переведен в колонию № 10 на окраине уральской столицы.

- Из нашей позиции следовало, что подавляющее большинство тезисов оппонентов на законе не основано и, как следствие, не должно быть принято во внимание при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении Лошагина , - объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» адвокат Сергей Лашин.

В освобождении Лошагина по УДО мало кто верил, так как предыдущие попытки останавливались именно за счет решений областного суда. Прокуратура же настаивала на том, что фотограф не исправился. В защиту этого суждения чаще всего звучали заявления о непризнании вины.

- Свердловский областной суд поддержал нашу позицию, указав в судебном акте следующее: «Доводы о мягкости назначенного осужденному наказания, значительном сроке неотбытого им лишения свободы, непризнании Лошагиным вины по приговору и мнении администрации исправительного учреждения о нецелесообразности удовлетворения ходатайства ввиду непризнания осужденным вины подробно исследованы судом первой инстанции мотивировано и правильно, с приведением конкретных норм, оценены в постановлении как противоречащие положениям законодательства, регламентирующим условно-досрочное освобождение», - пояснил Сергей Лашин.

Пока Лошагин избегает общения с прессой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из колонии Лошагина вывезли тайно, теперь он живет с мамой и отчимом. С выбором работы он пока не спешит. Хотя раньше стоял вопрос о трудоустройстве реставратором мебели. В стенах колонии Дмитрий освоил новую профессию.

Общаться с журналистами напрямую он пока не готов. Но обещает созвать пресс-конференцию, когда «ему это будет нужно».

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