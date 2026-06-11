В ИК-10 Екатеринбурга содержатся 940 заключенных. Примерно 700 из них трудоустроены Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Исправительной колонии-10 на Вторчермете содержится 940 осужденных. Здесь сидят убийцы, педофилы, а также те, кто связал свою жизнь с наркотиками. Там их перевоспитывают - в основном трудотерапией. Из 940 человек в работе задействовано 700. Оставшиеся – это инвалиды, пенсионеры и те, кто сидит на карантине. По словам сотрудников Свердловского ГУФСИН только с начала года преступники изготовили продукции на 245 миллионов рублей. «КП-Екатеринбург» отправилась в колонию, чтобы посмотреть, что это за продукция.

Мебель производят для школ и детских садов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И КУКОЛ

В столярном цехе ИК-10 слышен гул оборудования. Внутри пахнет свежей древесиной и нагретыми станками. В цехе производят корпусную мебель для кинотеатров и конференц-залов, школ, детских садов и колледжей, медицинских учреждений и государственных организаций. Передо мной стоят заготовки для парт, и я ловлю себя на неожиданной мысли: за такой же я сидела в школе...

Так выглядит цех по деревообработке Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Но мое внимание привлекает детская мебель: маленькие шкафчики, крошечные стульчики и столики. Оказывается, в колонии производят любую мебель, будь то детская или даже для кукол - зависит от заказчика. Заключенные работают шесть дней в неделю по восемь часов.

Мебель, которую производят заключенные Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Оператор станка Александр Мальцев попал в ИК-10 в 24 года. Осужденный по 228 статье («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») он сидит уже 8-ой год. За это время успел освоить для себя новую профессию.

Александр выйдет из колонии в следующем году Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Для меня работа это возможность научиться чему-то полезному и подготовиться к жизни после освобождения. Хочу и дальше заниматься мебельным производством, - говорит он.

Профессии можно обучиться прямо в колонии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Через год мужчина уже выйдет на свободу, после этого планирует устроиться на мебельную фабрику. А еще дома его ждет жена, они познакомились еще до заключения Александра, а четыре года назад расписались прямо в колонии.

ТРУД ОПЛАЧИВАЕТСЯ

На входе в каждый цех висит доска с фотографиями. Нет, не почета. На ней всего лишь указаны осужденные, которых допускают к работе на производстве.

В цехе металлоконструкций пахнет сваркой. Повсюду стоят каркасы будущих парт, стульев и скамеек. Одни конструкции уже готовы к покраске, другие только начинают обретать форму.

За хорошую работу арестанты могут получить отпуск Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Осужденного Евгения Коркина этапировали в ИК-10 из Перми полтора года назад. Он также, как и Мальцев, сидит по 228 статье УК РФ. До освобождения ему еще 6 лет. Говорит, работа помогает отвлекаться от однообразия. На свободе он работал инженером по автоматике, в колонии освоил профессию упаковщика на участке технического контроля.

Евгений выйдет только спустя шесть лет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я решил, что лучше заниматься чем-то полезным, чем просто мотать дни. Здесь можно зарабатывать и не быть обузой для родных, - рассказывает он. - Чем больше работаешь и лучше выполняешь задачи, тем выше зарплата.

Средняя зарплата осужденных составляет около 17 тысяч рублей. Размер выплат зависит от участка и объема выполненной работы.

Часть зарплаты заключенных уходит на погашение исковых обязательств Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- На некоторых производствах зарплата может доходить до 60–70 тысяч рублей. Например, там, где требуются навыки ручной сварки, - объясняет начальник колони Евгений Дога. – Часть зарплаты уходит на погашение исковых обязательств. А оставшиеся деньги осужденные могут тратить в местном магазине или отсылать семье.

Профессия сварщика - одна из самых оплачиваемых Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ХОРОШО ПОРАБОТАЛ, ПОШЕЛ В ОТПУСК

У осужденного Евгения Коркина семьи пока нет. Но в Перми его ждет мама:

- Еще найду себе жену. У нас, кстати, в колонии есть газета для знакомств. Там девушки пишут свою анкету, с ними можно вести переписки. Но я этим не пользовался, - говорит Коркин.

В какой-то момент разговор заходит об условиях труда. Оказывается, у работающих осужденных есть даже отпуска. Конечно, не такие, как на воле. Но за хорошую работу человека на две недели переводят в профилакторий. Там спокойно, можно читать книги и смотреть телевизор.

Швейный цех Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из цеха металлоконструкций мы отправляемся в цех листового металла, где производят каркасы для мебели. Оттуда в швейный цех, где шьют робы, форму и даже зимние куртки. ИК-10 на постоянной основе принимает разные заказы. Сейчас, например, в колонии изготавливают 30 тысяч лежанок для собак.

Примерила куртку для женщин, которую шьют осужденные Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- С таким заказом мы столкнулись впервые. Здесь задействовано сразу несколько направлений: швейное производство, набивка, упаковка. Для работы было приобретено новое оборудование - пресс, набивочные и дробильные установки, - рассказывает заместитель начальник колонии Павел Гусев.

А так делают лежанки для собак Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ФОТОГРАФЫ И ЗВОНАРИ

За высоким забором можно освоить не только рабочие профессии. Можно, например, стать фотографом: всего их в ИК-10 трое. Они делают снимки, а также монтируют ролики. Один из них снимал нас, пока мы снимали производство. Зовут его Федя, ему 29 лет. В колонию его также привели наркотики. До освобождения ему остается еще три года.

- После освобождения хочу попробовать себя в режиссуре, - говорит Федор.

Храм при ИК-10 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

А еще в ИК-10 можно стать звонарем. В день нашего визита в колонию приехали еще и священнослужители из Москвы. По этому поводу в местном храме прошла литургия. После службы осужденные один за другим подходят к священнику за благословением, крестятся, а затем строем возвращаются к своим делам.

На звонарей, кстати, тоже обучают в колонии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Также в колонии часто проводят творческие вечера: музыкальные или поэтические. И это, по словам, сотрудников тоже часть исправительной работы.

Выставка на выходе из колонии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, возле выхода расположена небольшая выставка продукции, которую производят в ИК-10. Глядя на все это, я вспоминаю один из самых живучих тюремных мифов.

- А где шахматы из хлеба? – спрашиваю я.

- Вы чего? Фигурки из хлеба остались где-то в девяностых…

Провожала нас рыжая кошка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

СПРАВКА «КП»

ИК -10 на Вторчермете, работает с 1957 года. Раньше на ее территории содержались военнопленные немцы. Их отправляли на строительство различных объектов народного хозяйства. Например, здание на улице Блюхера, 50 в Екатеринбурге строилось руками заключенных.

Ворота ИК-10 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уже в наше время здесь отбывали наказание фигуранты громких уголовных дел. Например, фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство жены в 2013 году. Также в ИК-10 свой первый срок отбывал «рыбинский маньяк» Виталий Молчанов. В 2010 году он попал в колонию за убийство, покушение на изнасилование и надругательство над телом умершего. В 2020 году он вышел на свободу и уехал в Рыбинск Ярославской области, где изнасиловал и убил двух сестер. Сейчас изверг отбывает пожизненное наказание в «Полярной сове».

Гораздо чаще сюда попадают осужденные по статье 228 УК РФ. Речь идет о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Есть и те, кто получил срок за экономические преступления, преступления против общественной безопасности или государства. В ИК-10 этапируют людей практически со всей России.

Форма у заключенных, которые работают в столовой, тоже отличается Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Столовая заметно отличается от остальных помещений Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

А так выглядит обед осужденных Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Не могла не попробовать. Вкусно! Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Творчество осужденных Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

А это зона коротких свиданий Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Просфорки в церкви Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лежанки для собак Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Зарплата каждого осужденного зависит от того, как он работает Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП