В момент ДТП водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения. Фото: пресс-служба судов Свердловской области

В Синарском райсуде Каменска-Уральского избрали меру пресечения для водителя Infiniti, который устроил смертельное ДТП. Напомним, авария произошла утром 2 июля на улице Лермонтова. Иномарка при развороте не предоставила преимущество ВАЗ-2110, ехавшей по встречной полосе. Судя по видео с уличных камер, водитель отечественной легковушки мчал на очень высокой скорости.

ДЕТИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

Видео аварии в Каменске-Уральском, в которой погибли 4 человека Видео: Инцидент №1 Каменск-Уральский

После столкновения «десятку» развернуло и отбросило в сторону. От машины осталась лишь половина. За рулем легковушки находился 25-летний Александр. Мужчина подвозил своих коллег - Сергея и Данила. Также в салоне находилась супруга водителя - Ольга. Все четверо погибли до прибытия скорой помощи.

Судя по видео, водитель лады мчал на очень высокой скорости. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

- Александр, Сергей и Данил работали вместе - развозили хлеб по городу. В этот момент они как раз ехали на работу, - рассказывали «КП-Екатеринбург» знакомые погибших. - У Александр взял с собой Ольгу, чтобы подкинуть ее до работы. У них остались двое маленьких деток.

У Ольги и Александра остались двое детей Фото: читатель «КП».

ВОДИТЕЛЯ ОТПРАВИЛИ В СИЗО

За рулем иномарки был Никита Трухин. Он, как и двое его пассажиров, получили различные травмы. Судя по фото, у Infiniti сильно повредился капот. В момент ДТП мужчина был пьян. Результат экспертизы показал наличие паров этилового спирта в концентрации 0,612 мг/л.

Водитель иномарки не пропустил "десятку". Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На Трухина завели уголовное дело по шестой части 264 статьи УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

3 июля в Синарском райсуде Каменска-Уральского ему избрали меру пресечения. Следствие ходатайствовало, чтобы водителя отправили в СИЗО.

- Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства следователя. Срок содержания обвиняемого под стражей установлен до 2 сентября 2026 года, - сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Отметим, что расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры Каменска-Уральского.