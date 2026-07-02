Смертельная авария произошла утром 2 июля. Фото: ГАИ Свердловской области

Утром 2 июля в Свердловской области произошло смертельное ДТП. В Каменске-Уральском, на улице Лермонтова, водитель Infiniti при развороте не предоставил преимущество ВАЗ-2110, ехавшей по встречной полосе, и врезался в нее. После удара от «десятки» осталась лишь половина. У иномарки полностью разбит капот.

Пассажиры легковушки скончались на месте. Фото: ГАИ Свердловской области

Как рассказали «КП-Екатеринбург» местные жители, за рулем Lada находился 25-летний Александр. В это утро он ехал вместе со своими коллегами Сергеем и Данилом. Также Александр взял с собой жену Ольгу, которую хотел довезти до работы. Все четверо погибли до прибытия скорой помощи.

- Парни работали вместе. Развозили хлебобулочную продукцию по городу. В этот момент как раз ехали на работу, - поделились с «КП-Екатеринбург» знакомые погибших. - Александр взял с собой Ольгу, хотел по пути завести ее на работу. У них остались двое маленьких детей.

Ольга и Александр находились в салоне "десятки" Фото: читатель «КП».

По данным Госавтоинспекции, водитель Infiniti был в состоянии алкогольного опьянения. Он, как и его пассажир, выжил. Сейчас они находятся в больнице.

- Ночью водителя Infiniti видели возле круглосуточного магазина в районе улиц Лермонтова и Войкова. Ночью там продают алкоголь. Многие посещают этот магазин ночью, чтобы «догнаться», - рассказали «КП-Екатеринбург» местные жители.

Отметим, что на водителя иномарки возбудили уголовное дело по шестой части 264 статьи УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Расследование дела находится под контролем прокуратуры Каменска-Уральского.