От «десятки» после аварии почти ничего не осталось. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Каменске-Уральском пьяный водитель Infiniti врезался в «десятку», погибли четыре человека. Трагедия произошла утром 2 июля на улице Лермонтова.

По предварительным данным, водитель Infiniti при развороте не предоставил преимущество «десятке», ехавшей по встречной полосе, и врезался в нее.

– В результате ДТП водитель «десятки» и три пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, погибли на месте. Еще два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются полицией, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

В Infiniti пострадали два пассажира. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Инспекторы ДПС предварительно установили, что в момент аварии водитель Infiniti был пьян – освидетельствование показало наличие паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,612 миллиграмма на литр.

На месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, для установления всех обстоятельств произошедшего. По факту ДТП назначено проведение расследования.

Автоинспекторы призывают быть внимательнее на дорогах при выполнении маневров, учитывать дорожные условия и соблюдать скоростной режим.