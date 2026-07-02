Свердловская прокуратура взяла на контроль дело по факту ДТП с 4 погибшими

В «десятке» никто не выжил. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Прокуратура Каменска-Уральского взяла на контроль расследования уголовного дела по факту ДТП с четырьмя погибшими. Авария произошла утром 2 июля на улице Лермонтова.

Пьяный водитель Infiniti при развороте не уступил «десятке», которая ехала по встречной полосе, и врезался в нее. Водитель и трое пассажиров последней скончались на месте. В иномарке пострадали два человека, их госпитализировали.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура проконтролирует выяснение обстоятельств и ход расследования уголовного дела.