Авария произошла рано утром 2 июля. Фото: скриншот видео

Появилось видео смертельного ДТП, которое произошло в Каменске-Уральском. Напомним, утром второго июля, на улице Лермонтова, водитель Infiniti при развороте не предоставил преимущество ВАЗ-2110, ехавшей по встречной полосе.

Судя по видео, отечественная легковушка ехала с очень высокой скоростью. А водитель Infiniti действительно не уступил дорогу, из-за чего машины столкнулись. После удара от «десятки» осталась лишь половина. У иномарки полностью разбит капот.

Видео аварии в Каменске-Уральском, в которой погибли 4 человека Видео: Инцидент №1 Каменск-Уральский

Ранее местные жители рассказывали «КП-Екатеринбург», что за рулем ВАЗа находился 25-летний Александр. В это утро он ехал вместе со своими коллегами - Сергеем и Данилом. Также в салоне была супруга водителя - Ольга. Все четверо погибли до прибытия скорой помощи.

В результате аварии погибли 4 человека, которые находились в "Ладе". Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

- Александр, Сергей и Данил работали вместе - развозили хлеб по городу. В этот момент они как раз ехали на работу, - рассказывали «КП-Екатеринбург» знакомые погибших. - У Александр взял с собой Ольгу, чтобы подкинуть ее до работы. У них остались двое маленьких деток.

У Ольги и Александра остались двое детей Фото: читатель «КП».

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель Infiniti был пьян. Результат экспертизы показал наличие паров этилового спирта в концентрации 0,612 мг/л. Мужчину, как и его пассажира, доставили в больницу.

Водителю "Инфинити" изберут меру пресечения. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На водителя иномарки завели уголовное дело по шестой части 264 статьи УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). 3 июля в Синарском райсуде Каменска-Уральского ему изберут меру пресечения.