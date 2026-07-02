Заключенные сбежали из СИЗО-1 в ночь на 1 сентября Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Осенью 2025 года из СИЗО-1 Екатеринбурга сбежали двое заключенных. Иван Корюков* и Александр Черепанов* отбывали срок по статье «Террористический акт» (ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ) за попытку поджога военкомата в 2023 году.

СПУСТИЛИСЬ С КРЫШИ ПО ПРОСТЫНЯМ, ВСКРЫЛИ КАМЕРУ ОТМЫЧКОЙ

Инициатором побега выступил Черепанов*. Он готовился к побегу месяц. Сокамерники террориста видели, как он рвал простыни, а затем связывал их, а также мастерил отмычки. В ночь на первое сентября ему удалось осуществить свой план: он отодвинул окно для кормления и при помощи отмычки-электрода вскрыл камеру. Затем он выпустил и Корюкова*.

- Ночью 1 сентября дверь моей камеры открылась. Там стоял Черепанов*, он сказал: «Если хочешь со мной - идем. Если нет - то нет». Я молча взял с собой сумку, в которой был блокнот с молитвами и сменные вещи. Далее я пошел за Черепановым*. Он шел спереди. Мы поднялись на верхний этаж, затем - на чердак, - говорил Корюков* во время дачи показаний.

Черепанов* был инициатором побега Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Подельники пробрались на крышу, с которой спустились при помощи связанного постельного белья. Скрывались беглецы в районе поселка Палкинский Торфяник. Там они залезли в дом к одному из дачников: украли одежду, поели, и при этом помыли за собой посуду.

Черепанова* задержали 8 сентября, Корюкова* - 15. . На арестантов завели уголовное дело по второй части 313 статьи УК РФ (Побег из места лишения свободы), а также по третьей части 158 статьи УК РФ (Кража).

6 мая 2026 года Верх-Исетский райсуд вынес террористам приговор. Подельников признали виновными.

- Черепанову * с учетом наказания по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, - сообщали в суде. - Корюков* приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Первые 4 года осужденные проведут в тюрьме, а остаток срока - в колонии строгого режима. Также беглецы должны будут заплатить за свои поиски: иски в отношении них подали три колонии: ИК-53, ФКУ КП-66, ИК-6. Пенитенциарные учреждения потребовали от беглецов компенсировать расходы на их поимку.

ГОСОБВИНИТЕЛЬ ПОПРОСИЛ СМЯГЧИТЬ ПРИГОВОР

Как стало известно «КП-Екатеринбург», в июне гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение суда. Сами же подсудимые и их защита были довольны приговорами.

- Гособвинитель попросил снизить срок Корюкову* на два месяца. Это связано с тем, что при сложении наказаний с учетом первого приговора за попытку поджога военкомата была совершена ошибка. А для Черепанова* - оставить без изменений, - ранее рассказывал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Гособвинитель просил снизит приговор Корюкову* на два месяца Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рассмотрение апелляционной жалобы состоялось 2 июля. Свердловский областной суд оставил приговор для террористов без изменений.

Отметим, что 1 июня был вынесен приговор бывшим руководителям СИЗО. На скамье подсудимых оказался экс-начальник изолятора Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон, а также начальник корпусного отделения Андрей Зацепин. Их признали виновными статье УК РФ «Халатность» (ч.1 ст. 293 статьи УК РФ). Киселев и Квон должны выплатить штраф размером в 80 тысяч рублей, а Зацепин - 90 тысяч рублей.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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