Гособвинитель попросил снизить срок террористу, сбежавшему из СИЗО Екатеринбурга

Террористы сбежали из СИЗО в ночь на 1 сентября Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение суда по делу арестантов, сбежавших из СИЗО-1 Екатеринбурга. Напомним, Иван Корюков* и Александр Черепанов* совершили рывок из «Централа» в ночь на первое сентября. Там они отбывали срок по статье «Террористический акт» (ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ) за попытку поджога военкомата в 2023 году.

Черепанов* готовился к побегу месяц: он смастерил отмычку, при помощи которой открыл камеру, а затем выпустил и Корюкова*. Подельники вскрыли дверь чердака, пробрались на крышу, с которой спустились с помощью постельного белья. Скрывались беглецы в районе поселка Палкинский Торфяник. Там они залезли в дом к одному из дачников: украли одежду, поели, и при этом помыли за собой посуду.

Черепанова* поймали 8 сентября, Корюкова* - 15. На арестантов завели уголовное дело по второй части 313 статьи УК РФ (Побег из места лишения свободы), а также по третьей части 158 статьи УК РФ (Кража).

Приговор террористам вынесли 6 мая Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

6 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал беглецов виновными. За побег и кражу Корюкову* назначили 3 года. С учетом приговора Центрального окружного военного суда, общий срок - 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Черепанову* за побег и кражу дали также 3 года. С учетом приговора Центрального окружного военного суда, общий срок - 8 лет лишения свободы.

- Гособвинитель подал апелляцию на решение суда. Попросил снизить срок Корюкову* на два месяца, а Черепанову* - оставить без изменений, - сообщил источник «КП-Екатеринбург».

Бывших руководителей изолятора осудили по статье "Халатность" Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отметим, что 1 июня также вынесли приговор бывшим руководителям СИЗО. На скамье подсудимых оказался бывший начальник изолятора Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон, а также начальник корпусного отделения Андрей Зацепин. Их признали виновными статье УК РФ «Халатность» (ч.1 ст. 293 статьи УК РФ). Киселев и Квон должны выплатить штраф размером в 80 тысяч рублей, а Зацепин - 90 тысяч рублей.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.