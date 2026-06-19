Рассказываем об ограничениях во время Ural Music Night-2026 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На все площадки фестиваля «Уральская ночь музыки», где установят рамки-металлодетекторы, зрителей пустят только с закрытыми бутылками воды объемом не более 0,5 литра. Соки, энергетические напитки и любые другие жидкости проносить будет запрещено. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали организаторы Ural Music Night.

В частности, эти ограничения будут действовать на площадке в Историческом сквере (Плотинка). Там выступит певица Юлия Савичева.

Также в этом году на фестивале возможны перебои в работе мобильного интернета. В центре города будет ограничена продажа алкоголя.

В этом году среди хедлайнеров «Уральской ночи музыки» Сергей Бобунец, группы «Чайф» и «Пицца».

Напомним, в 2025-м году также действовали жесткие ограничения. Тогда на площадки «Уральской ночи музыки» был запрещен вход с крупногабаритными сумками, стеклянной тарой и зонтами-тростями. Напитки в бутылках (даже в фабричной упаковке) проносить на территорию фестиваля было нельзя.