В Екатеринбурге на «Ночь музыки» ограничат продажу алкоголя. Карта

Выпить на «Уральской ночи музыки» не получится Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге во время фестиваля «Уральская ночь музыки» 19 июня запретят продажу алкоголя в нескольких районах. Об этом сообщили в мэрии.

С 12:00 до 23:00 алкоголь не получится купить в границах улиц Карла Либкнехта – Первомайской – Мамина-Сибиряка – Шевченко и на Мамина-Сибиряка (от Шевченко до Первомайской) и Свердлова (от Мельковской до Шевченко).

С 15:00 до 23:00 продажу алкоголя ограничат в границах улиц Дзержинского – Царской – Николая Никонова – переулка Красного – улиц Василия Еремина – Братьев Быковых – Челюскинцев – Олимпийской набережной.

С 16:00 ограничения введут на всех остальных зонах. Карту ограничений можно посмотреть на карте.

С 16:00 ограничения на продажу алкоголя введут в этих зонах. Фото: сервис Яндекс.Карты

Ограничения также затронут эти зоны. Фото: сервис Яндекс.Карты

Напомним, что фестиваль «Уральская ночь музыки» объединит более 2,5 тысяч музыкантов на 110 площадках. 19 июня в Екатеринбурге выступят группа «СмешBand» на Октябрьской площади, Юлия Савичева, Сергей Бобунец, группы «Пицца», NLO, «ЛАУД», «Сова», а также Максим Свобода, Кристина Кошелева и другие исполнители.