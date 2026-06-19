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НовостиОбщество19 июня 2026 8:41

В Екатеринбурге на «Ночь музыки» ограничат продажу алкоголя. Карта

На «Уральской ночи музыки» не получится купить алкоголь
Екатерина ГАПОН
Выпить на «Уральской ночи музыки» не получится

Выпить на «Уральской ночи музыки» не получится

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге во время фестиваля «Уральская ночь музыки» 19 июня запретят продажу алкоголя в нескольких районах. Об этом сообщили в мэрии.

С 12:00 до 23:00 алкоголь не получится купить в границах улиц Карла Либкнехта – Первомайской – Мамина-Сибиряка – Шевченко и на Мамина-Сибиряка (от Шевченко до Первомайской) и Свердлова (от Мельковской до Шевченко).

С 15:00 до 23:00 продажу алкоголя ограничат в границах улиц Дзержинского – Царской – Николая Никонова – переулка Красного – улиц Василия Еремина – Братьев Быковых – Челюскинцев – Олимпийской набережной.

С 16:00 ограничения введут на всех остальных зонах. Карту ограничений можно посмотреть на карте.

С 16:00 ограничения на продажу алкоголя введут в этих зонах. Фото: сервис Яндекс.Карты

С 16:00 ограничения на продажу алкоголя введут в этих зонах. Фото: сервис Яндекс.Карты

Ограничения также затронут эти зоны. Фото: сервис Яндекс.Карты

Ограничения также затронут эти зоны. Фото: сервис Яндекс.Карты

Напомним, что фестиваль «Уральская ночь музыки» объединит более 2,5 тысяч музыкантов на 110 площадках. 19 июня в Екатеринбурге выступят группа «СмешBand» на Октябрьской площади, Юлия Савичева, Сергей Бобунец, группы «Пицца», NLO, «ЛАУД», «Сова», а также Максим Свобода, Кристина Кошелева и другие исполнители.