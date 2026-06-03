Главными хедлайнерами фестиваля в 2026 году стали Юлия Савичева и группа «Чайф». Фото: Даниил ОПАРИН/ алексей БУЛАТОВ

«Ночь музыки»-2026 пройдет в Екатеринбурге 19 июня. Масштабный музыкальный фестиваль состоится в 12-й раз. В нем примут участие более 3000 исполнителей разных жанров и стилей. Концерты пройдут на площадках под открытым небом, а также в барах, ресторанах, театрах и музеях. Для зрителей бесплатно выступят как начинающие артисты, так и знаменитые исполнители.

Главными хедлайнерами «Ночи музыки»-2026 стали Юлия Савичева, группа «Пицца», лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец и группа «Чайф». Рассказываем где и во сколько они выступят. Более подробную программу можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.

«Ночь музыки»-2026: хедлайнеры и площадки

ГРУППА «ПИЦЦА»

Группа стала известна благодаря саундтреками к сериалу «Молодежка» Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета. Перейти в Фотобанк КП

Группа существует уже 16 лет, но особенно прославилась благодаря хитам «Оружие», «Пускай», «Романс» и «Фары», которые стали саундтреками к сериалу «Молодежка». Лидер группы Сергей Приказчиков выступает в роли автора песен, композитора и аранжировщика. В состав группы также входят Николай Смирнов и Татьяна Приказчикова, младшая сестра Сергея. Музыканты играют в стиле фанк, регги, джаз и хип-хоп.

Площадка: Mотив Stage на Плотинке (у Капсулы времени)

Время выступления: 21:55

ЮЛИЯ САВИЧЕВА

Юлия Савичева выступит на Плотинке Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Певица прославилась в 2003 году после участия в проекте «Фабрика звезд – 2». В 2004 году она представляла Россию на «Евровидении» с песней Believe Me. Хиты певицы по сей день популярны и любимы слушателями. Среди них: «Если в сердце живет любовь», «Привет», «Никак», «Прости за любовь», «Высоко», «Москва – Владивосток» и фит «Отпусти» с Джиганом.

Площадка: Mотив Stage на Плотинке (у Капсулы времени)

Время выступления: 23:00

СМЕШBAND

Фото: с официальной страницы группы во «ВКонтакте»

Группа основана бессменными композиторами мультсериала «Смешарики» Мариной Ланда и Сергеем Васильевым. В состав бенда входят актеры, озвучившие персонажей Сергей Мардарь (голос Совуньи и Кар-Карыча), Михаил Черняк (голос Копатыча, Лосяша и Пина), Вадим Бочанов (голос Бараша), Владимир Постников (голос Ёжика), а также музыканты из топовых петербургских коллективов.

Площадка: сцена на «Октябрьской площади»

Время выступления: 23:00

ГРУППА «ЧАЙФ»

Владимир Шахрин и Владимир Бегунов выступят на закрытии фестиваля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Группа выступит на акции «Светает» в завершение фестиваля. Выступление музыкантов будет приурочено к празднованию 40-летия Свердловского рок-клуба (Напомним, 2026 гой был объявлен Годом уральского рока). Символично, что 2025 году группе «Чайф» также исполнилось 40 лет. Владимир Шахрин и Владимир Бегунов основали его 29 сентября 1985 года.

Поклонники полюбили «чайфов» благодаря хитам «Аргентина – Ямайка 5:0», «Никто не услышит» («Ой йо»), «Оранжевое настроение», «17 лет», «Не спеши», «Поплачь о нем», «Шаляй валяй», «В ее глазах», «Время не ждет», «С войны» и другим песням.

На «Ночи музыки» группа исполнит свои хиты, а также главную песню фестиваля «Луч солнца золотого».

Площадка: сцена на «Октябрьской площади»

Время выступления: 02:00

«СОВА»

Музыканты из Екатеринбурга прославились благодаря треку «Сериал» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Музыканты из Екатеринбурга прославились в Сети благодаря треку «Сериал». Они исполняют музыку в жанрах рок и инди-рок. В текстах их песен много романтики и ностальгии по советскому прошлому. На фестивале группа также исполнит песни «Гроза», «Выпускной», «Первый снег».

Площадка: Деловой квартал (Сибирский тракт, 12, стр. 7)

Время выступления: 22:00

СЕРГЕЙ СЕРКОВ

Фото: с официальной страницы Сергея Серкова во «ВКонтакте»

Участник «золотого» состава всенародно любимой группы «Ласковый Май». Певец исполнит легендарные хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие и погрузит зрителей в атмосферу ностальгии.

Площадка: сцена «Дисколенд» во Дворце культуры железнодорожников (Челюскинцев, 102)

Время выступления: 22:00

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