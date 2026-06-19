В Екатеринбурге могут отключить интернет во время «Ночи музыки»

Во время «Ночи музыки» могут отключить мобильный интернет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге могут отключить мобильный интернет на время проведения фестиваля «Уральская ночь музыки», который состоится 19 июня. Об этом сообщил министр культуры Свердловской области Илья Марков во время пресс-конференции, передает корреспондент «КП-Екатеринбург».

– Время меняется и новые обстоятельства требуют новых мер. Мы максимально обеспечиваем безопасность на площадках. Решение об отключения интернета принимают специальные органы. Если они посчитают это необходимым, то применят такие меры, – отметил Илья Марков.

Напомним, что помимо ограничения интернета жители и гости Екатеринбурга столкнутся с запретом на продажу алкоголя. 19 июня с 16:00 горячительные напитки не получится купить в местах проведения выступлений артистов.

Всего на «Уральской ночи музыки» выступит более 2,5 тысячи исполнителей на 110 площадках.