Автобус влетел в пешеходов у светофора на перекрестке 8 Марта - Малышева Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге уголовные дела, возбужденные после смертельной аварии у храма «Большой Златоуст», по статьям 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» переданы в первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.

На данный момент задержан 49-летний водитель автобуса № 81 Икромжон и директор ООО «Авто-Ном». Известно, что мигрант приехал в Екатеринбург из Санкт-Петербурга в феврале 2026 года. В северной столице на его счету было шесть нарушений правил дорожного движения. Вечером 10 июня автобус выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

Под колесами погибли трое взрослых, и мальчик 8-10 лет. Еще пять человек получили травмы. В момент аварии водитель был трезв, теперь ему грозит до 7 лет заключения.

Директора транспортной компании и водителя задержали. Видео: СУ СКР по Свердловской области

На допросе Икромжон признался, что перепутал педали.

– Я думал, что нажал на тормоз и встал. Но это оказался газ, – сказал на допросе в СКР Икромжон.

По версии следствия, директор предприятия систематически нарушал правила выпуска транспортных средств на линию, недостаточно контролировал состояние пассажирского транспорта, не организовал надлежащий медицинский осмотр водителей перед выходом их на маршруты, нарушал режим труда и отдыха сотрудников. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Личность погибшего ребенка все еще не установлена Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

– Среди скончавшихся до прибытия скорой помощи - женщина по фамилии Соколова, мужчина по фамилии Сонин, ещё одна женщина по фамилии Бекетова. У пяти раненых граждан, доставленных в 23-ю и 24-ю горбольницы Екатеринбурга, медиками установлены предварительные диагнозы: переломы, ушибы и гематомы. Двое из пострадавших после оказания помощи были отпущены домой, госпитализация не потребовалась, – сообщил представитель свердловской полиции Валерий Горелых.

Ожидается, что фигурантам изберут меру пресечения в Ленинском районном суде 12 июня. Вероятно, следствие намерено ходатайствовать о заключении обоих под стражу. Сейчас уральцы несут цветы к месту трагедии, а в храме «Большой Златоуст» прошла божественная литургия.

Если вы знаете погибших в аварии, свяжитесь с нашей редакцией. «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близких жертв аварии.

Момент смертельного ДТП в Екатеринбурге возле храма Большой Златоуст Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

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