Поиски Ольги завершились вечером 3 июня. Фото: соцсети

В Свердловской области завершены поиски 42-летней Ольги Титяненко. Женщина исчезла 27 мая в Каменске-Уральском. Ранее муж пропавшей - Алексей, рассказывал «КП-Екатеринбург», что Ольга ушла из дома днем. Она оставила деньги, телефон, документы и не предупредила, куда направляется. Только благодаря записи с уличной камеры удалось установить, что Ольга направилась в сторону леса.

У супругов осталось двое детей - 17-летний сын и 10-летняя дочь. В поисках Ольги участвовали полицейские, волонтеры «ЛизыАлерт», а также сотрудники службы спасения Каменск-Уральского. К сожалению, 3 июня женщину нашли погибшей.

- Проводится проверка. По предварительной информации, криминала нет, - сообщил источник «КП-Екатеринбург».

На берегу была найдена босоножка Ольги. Фото: Каменск-Уральский Поисково-Спасательный Отряд

По данным службы спасения Каменск-Уральского, тело Ольги было обнаружено в черте города.

- Тело было найдено в ходе планомерного обследования скалистой местности в районе профилактория «Чистый ключ» и акватории реки Каменка. По предварительным данным, причиной гибели стало утопление. Точная картина произошедшего будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в службе спасения.

Знакомые женщины говорят, что Ольга была добрым и позитивным человеком. Фото: соцсети

Близкие и знакомые Ольги говорят, что она была позитивным и светлым человеком. Также у нее были проблемы со здоровьем.

Напомним, что в Свердловской области продолжаются поиски 19-летнего Егора Сысолятина. Молодой человек пропал в Екатеринбурге 30 апреля. Последний раз его видели в СНТ «Визовец-5».

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