Житель Красноуфимска не признает вину Фото: Олег ГАЛИМОВ

Житель Красноуфимска Артур Русинов, обвиняемый в убийстве жены-участковой Эльвиры Муфазаловой, получил от Министерства внутренних дел единовременную выплату в 80 тысяч рублей по потере кормильца. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Помимо убийства супруги Русинова обвиняют уже по двум эпизодам статьи «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (ст. 137 УК РФ) и двум эпизодам статьи «Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ст. 138.1 УК РФ).

По версии следствия, мужчина тайно следил за сестрой супруги и еще одной своей знакомой.

- Спустя несколько месяцев после смерти супруги Русинов обратился в МВД с заявлением о получении единовременной выплаты в связи со смертью кормильца, так как у него на попечительстве остались двое детей. Его можно будет привлечь к ответственности за мошенничество с выплатами только в том случае если судом будет установлена его причастность к убийству, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Эльвира Муфазалова познакомилась с Артуром Русиновым в 2018 году Фото: «Одноклассники»

Эльвира Муфазалова была забита до смерти во время рыбалки вечером 29 апреля 2022 года. Следствие полагает, что Артур Русинов убил женщину саперной лопаткой. В сентябре 2023-го уральца арестовали, но он уже подал апелляцию.

Напомним, что в начале прошлого года Эльвира ушла от мужа из-за многочисленных побоев. Старший лейтенант даже записывала последствия нападений на видео.

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