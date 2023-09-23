Артур Русинов не признает вину Фото: читатель «КП»

Стали известны новые подробности в деле об убийстве 31-летней сотрудницы службы участковых уполномоченных Эльвиры Муфазаловой. Мать двоих детей забили до смерти на рыбалке в поселке Первомайский (Нижнесергинский район) 29 апреля 2022 года, спустя 14 месяцев обвинение в расправе предъявили мужу женщины Артуру Русинову. При обыске дома у него нашли нелегальные устройства слежки, а также видеозаписи.

По данным «КП-Екатеринбург», еще до смерти супруги Русинов начал тайно следить за сестрой Эльвиры - Элиной Хадеевой. А также следил за своей любовницей, которая старше его почти на 20 лет.

14 сентября Артура Русинова арестовали. Кроме убийства ему предъявили обвинения по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (ст. 137 УК РФ) и «Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ст. 138.1 УК РФ).

- Мне показали записи в Следственном комитете, - рассказывает Элина Хадеева. - Он снимал меня в туалете своего дома и на работе. Первые записи датированы январем 2022 года, когда я с детьми приезжала к сестре в гости на праздники. Там у туалета общая стена с котельной, она не обшита. Снимал меня с другой стороны. Но не на скрытую камеру, а на телефон. Видно, как руки тряслись. Повезло, что дочку мою не успел снять.

Русинов на заседании по избрании меры пресечения в Нижних Сергах Фото: Олег ГАЛИМОВ

22 сентября Артура Русинова этапировали из изолятора в Нижних Сергах в СИЗО-1 Екатеринбурга. Уже 27 числа Свердловский областной суд рассмотрит его апелляцию. Сейчас дети Эльвиры и Артура находятся в детском доме. Ожидается, что в октябре суд решит, кому передать сына и дочку убитой сотрудницы МВД.

- В августе этого года он следил за мной вместе с матерью. Они снимали мой дом, окна моей работы. Прятались в соседнем дворе у трехэтажного дома. Разве может адекватная женщина не пресечь такие действия своего сына?! А если им (семье Русиновых) отдадут на воспитание детей?! Что они потом им скажут? Наш сын убил вашу маму?! - добавила Элина Хадеева.

Напомним, что Эльвира Муфазалова сообщала коллегам и родственникам об избиениях мужа.

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